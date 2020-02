Nach der Fortsetzung seiner Expansion in Süd-, Ost- und Westafrika stärkt Andersen Global seine Präsenz in Nordafrika mit einem Kooperationsvertrag mit der marokkanischen Beratungsfirma M.A. Global Consulting (MAGC).

MAGC wurde im Jahr 2005 von Office Managing Partner Mehdi El Attar gegründet. Seitdem ist das Unternehmen gewachsen, hat drei Partner und beschäftigt fast 30 Fachkräfte. Die Firma bietet Steuer- und juristische Leistungen für Rechnungslegungs- und Aufsichtswesen, Steuer- und Rechtsberatung, Unternehmensberatung sowie Hilfe bei Informationssystemen und Organisation an.

"Seit 14 Jahren verweisen wir mit Stolz auf die von uns übernommene Verantwortung und darauf, dass wir unseren Kunden erstklassige Leistungen bieten können", sagte Mehdi. "Wir fühlen uns geehrt von der Gelegenheit, mit Andersen Global zusammenzuarbeiten. So können wir unsere Serviceangebote noch einen Schritt weiterbringen, da unsere Ressourcen und unsere Präsenz damit weltweit ausgeweitet werden."

"Da wir unsere Plattform in dieser Region auch weiterhin ausbauen, gewährleistet die Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten, dass wir sogar noch besser dafür gerüstet sind, weltweit nahtlose, erstklassige Dienstleistungen zu bieten", sagte Mark Vorsatz, Vorstandsvorsitzender und CEO von Andersen Global. "Dafür haben Mehdi und sein Team den Maßstab gelegt. Diese Zusammenarbeit stellt ein zentrales Bindeglied der Ausweitung unseres Unternehmens in Afrika dar. Damit kann ein bedeutender Markt abgedeckt werden, so dass wir weiterhin gut für Wachstumschancen positioniert sind."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 167 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

