FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 19. Februar: TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen 07:00 DEU: Covestro, Jahreszahlen (Bilanz-Pk 10.00 h) 07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen 07:30 DEU: Gerresheimer, Jahreszahlen (Call 10.00 h) 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, vorläufige Jahreszahlen 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Jahreszahlen 07:30 DEU: ElringKlinger, Jahreszahlen (Call 14.00 h) 08:00 DEU: Douglas, Q1-Zahlen (Call 11.00 h) 10:00 DEU: Puma, Bilanz-Pk, Herzogenaurach 10:30 DEU: Bertrandt, Hauptversammlung, Sindelfingen 14:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Intershop, Jahreszahlen FRA: Vallourec, Jahreszahlen ITA: Pirelli, vorläufige Jahreszahlen und Industrieplan 2020-2022 USA: Mosaic, Q4-Zahlen USA: Avis Budget Group, Q4-Zahlen USA: Blue Apron Holdings, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 01/20 00:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 12/19 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), 12/19 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/19 10:30 GBR: Verbraucherpreise 01/20 10:30 GBR: Erzeugerpreise 01/20 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 30 Jahre / Volumen: 1,5 Mrd EUR 12:00 TÜR: Zentralbank, Zinsentscheid 15:00 BEL: Verbrauchervertrauen 02/20 14:10 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, hält eine Rede 14:30 USA: Erzeugerpreise 01/20 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 01/20 14:30 USA: Fed-Präsidentin von Cleveland, Mester, hält eine Rede 19:30 USA: Fed-Präsident von Dallas, Kaplan, hält eine Rede 20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll 29.1.20 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) 22:30 USA: Fed-Präsident von Richmond, Barkin, hält eine Rede SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Pressefrühstück mit der KfW-Chefvolkswirtin "Innovationen im Mittelstand", Frankfurt 09:30 DEU: Die Bundesregierung will den Gesetzentwurf für eine Grundrente für Geringverdiener von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verabschieden Weitere Themen: Gesetzentwurf zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und Hasskriminalität + 1115 Statement Heil zur Grundrente + 1230 Statement Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) zu Rechtsextremismus und Hasskriminalität 10:00 DEU: Pressegespräch Bankenverband: "Acht Forderungen für eine echte Kapitalmarktunion" u.a. mit Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) 10:00 DEU: Jahres-Pk Hamburger Hafen zu diversen Themen, mit Wirtschaftssenator Michael Westhagemann, Jens Meier, CEO der Hamburg Port Authority u.a., Hamburg 13:00 DEU: LG Köln verhandelt Klage der HUK Coburg gegen Check24 im Rechtsstreit um "Nirgendwo Günstiger Garantie", Köln 14:30 DEU: Vorstellung des Länderberichts der Internationalen Energieagentur (IEA) zur Energiepolitik Deutschlands u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Exekutivdirektor der IEA, Fatih Birol° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi