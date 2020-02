Wenn der öffentliche Nahverkehr populärer werden soll, muss er angenehmer Alltags-Luxus sein. Mehr als das eigene Auto. Sonst lassen wir das nicht stehen.

Mein Herzschlag beschleunigt sich immer, wenn ich bei der Fahrt mit dem BerlKönig das Wort "Algorithmus" höre. Es wird meist begleitet von Halbsätzen wie "Das tut mir leid" oder "Ich kann nichts dafür". Denn im Sammeltaxi BerlKönig der Berliner Verkehrsbetriebe BVG berechnet eine Software die optimale Route, um auf dem Weg von A nach B noch Leute in C einzusammeln, die nach D wollen. Und auch alle, die ganz woanders hin unterwegs sind.

Die Idee dahinter ist gut: Sechs Leute, die der BerlKönig einsammelt, sparen nicht nur Geld, sondern lassen auch zwei oder drei eigene Autos stehen. Macht abzüglich des Shuttlebusses ein oder zwei Autos weniger auf der Straße. Das wollen wir doch alle: weniger verstopfte Straßen. Diese schöne "Rufbus"-Idee (von der BVG liebevoll so genannt, um den Taxifahrern das gute Gefühl zu geben, nur sie seien Taxi) hat allerdings auch das Potenzial, einen als Fahrgast psychisch fertig zu machen.

Wie mich vergangene Woche. Prognostizierte Fahrtzeit zum Hauptbahnhof laut App: zwölf Minuten. Tatsächliche Fahrtzeit: 32 Minuten. In der DB-Navigator-App verschwinden vor Ankunft die bunten Live-Startzeit-Zahlen: Der ICE ist weg. Meinem Fahrer tat das sehr leid: "Ey! Ich weiß auch nicht, warum der Algorithmus uns so gelotst hat. Da ist immer voll der Stau." Warum wusste das verdammte System das nicht?

Manchmal lässt einen der Algorithmus auch 200 Meter von zuhause entfernt im Regen aussteigen und dann rauscht der BerlKönig von einem weg an der Haustür vorbei. Oder er schickt die Fahrer in lange bekannten Baustellen-Umleitungen an ihren Fahrgästen vorbei.

Es ist also noch nicht alles perfekt an diesem Rufbus-System. Aber es ist geil! Weil es trotz aller Macken ein guter Grund ist, das eigene Auto stehenzulassen - oder sogar abzuschaffen.

Aber Berlin ist eben Deutschland und ...

