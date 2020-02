BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom hat sich für das laufende Jahr ein spürbares Ergebniswachstum vorgenommen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll von zuletzt 24,7 auf 25,5 Milliarden Euro wachsen, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Bonn mitteilte. Das entspricht den Schätzungen von Analysten. Der Umsatz auf Konzernebene soll weiter zulegen.



Der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) vor Dividenden und Ausgaben für Mobilfunklizenzen soll von 7 auf 8 Milliarden Euro klettern, was mehr ist als von Experten geschätzt. Der freie Mittelzufluss ist für Investoren wichtig, da er über die künftige Finanzkraft unter anderem für die Dividende Aufschluss geben kann. Allerdings hatte die Telekom wegen der anstehenden Milliardenübernahme des Rivalen Sprint in den USA die Ausschüttung für das vergangene Jahr bereits bei 60 Cent gekappt./men/stk

