The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.02.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.02.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A12UE89 IKB DT.IND.BK.MTN 15/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A161VY6 IKB DT.IND.BK.MTN 16/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2E4QM1 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UBR0 DZ BANK IS.A788 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5KX5 LB.HESS.THR.CARRARA02O/18 BD00 BON EUR NCA 4F2B XFRA XS1193304596 FI.ABU DHABI BK 15/20 MTN BD00 BON USD NCA XFRA AU3SG0001308 SOUTH AUS.G.F.A. 2020 FLR BD01 BON AUD NCA XFRA DE000HLB4C81 LB.HESS.THR.CARRARA02T/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4P11 LB.HESS.THR.CARRARA02S/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB6G00 NORDLB IS.S.1221 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000WLB28H0 LBHT OPF MTN 10/20 BD01 BON EUR NCA HUGB XFRA XS0212993678 HUNGARY 05/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000A161V55 IKB DT.IND.BK.MTN 16/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2FJ1 LB.HESS.THR.CARRARA02N/16 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3PL4 LB.HESS.THR.CARRARA08X/16 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HSH6JX2 HCOB ZS 2 17/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HSH6JZ7 HCOB SZ XIX 17/20 BD02 BON EUR NCA XFRA US471048BA53 JAP BK INT 17/20 DTC BD02 BON USD NCA XFRA US471048BB37 JAP BK INT 17/20 FLR DTC BD02 BON USD NCA XFRA XS0489513688 BRANDENBURG MTN 10/20 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1190630357 DT.BK.LOND.MTN.15/20 NK BD02 BON NOK NCA XFRA XS1400710999 GTH FIN. 16/20 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1568905969 WORLD BK 17/20 ZO MTN BD02 BON TRY NCA XFRA XS1705954755 NED.WATERSCH. 17/20FLRMTN BD02 BON USD N