Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0796 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Zurzeit ist der Euro so wenig wert wie seit knapp drei Jahren nicht mehr. Ein Grund dafür ist die schwache Verfassung der Euroraum-Konjunktur.Gegenüber dem Schweizer Franken bewegte sich der Euro in einer engen Bandbreite. ...

