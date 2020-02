Frankfurt (ots) - creditshelf, der Pionier der digitalen Mittelstandsfinanzierung, startet eine Initiative für Wachstumsfinanzierung. creditshelf bietet schnell wachsenden Jung-Unternehmen einen zusätzlichen Finanzierungsbaustein und Investoren eine attraktive Anlagemöglichkeit.Für junge Unternehmen in Deutschland ist vor allem die Wachstumsphase herausfordernd. Eigenkapitalfinanzierung, die mit einer Verwässerung der Alteigentümer verbunden sein kann oder die Probleme einer traditionellen Bankfinanzierung aufgrund eines zu jungen Unternehmensalters: Die Suche nach passenden Finanzierungsmöglichkeiten bietet Optimierungsbedarf.creditshelf möchte diese Lücke mit seinem Angebot schließen und bietet entsprechende Lösungen zwischen einer klassischen Bankenfinanzierung und dem Venture Debt-Markt an. Damit gute Unternehmen mit guten Ideen nicht ins Ausland abwandern, muss der Standort Deutschland attraktiver für Gründer und Investoren gemacht werden. Nur so kann in Deutschland ein Ökosystem für Wachstum entstehen."Wir haben bereits zahlreiche junge, innovative Unternehmen in dieser Phase begleitet und möchten auch in Zukunft verstärkt dafür sorgen, dass diese ungehinderten Zugang zu Kapital bekommen, um ihre Wachstumspläne realisieren zu können", so Gründungspartner und Vorstand der creditshelf AG Dr. Daniel Bartsch.Großes Potenzial sieht creditshelf vor allem bei innovativen Unternehmen mit einem attraktiven Geschäftsmodell und typischerweise vorgelagerteren Venture Capital Finanzierungen. Als Branchen stehen Branchen mit starken Wachstumsraten wie bspw. E-Commerce bzw. Internet of Things im Fokus.Über creditshelf - www.creditshelf.com (http://www.creditshelf.com)creditshelf gestaltet seit Jahren Finanzierungen für den Mittelstand - einfach, schnell, innovativ. Denn die Kreditentscheidungen erfolgen auf Basis einer von creditshelf selbst entwickelten technologiegestützten Analyse. Das creditshelf-Team besteht aus erfahrenen Experten, die über jahrelange Erfahrungen in der Finanzierung mittelständischer Unternehmen verfügen. Der Pionier der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland wurde 2014 gegründet und ist seit 2018 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.Tägliche News von creditshelf aufFacebook https://www.facebook.com/creditshelf/Twitter https://twitter.com/creditshelfLinkedIn https://www.linkedin.com/company/5317762/ undXing https://www.xing.com/xbp/pages/creditshelf-ag Pressekontakt:Presse und Kommunikation:creditshelf AktiengesellschaftBirgit HassLeiterin Marketing und KommunikationMainzer Landstraße 33a60329 FrankfurtTel.: +49 (69) 348 77 24-13birgit.hass@creditshelf.comwww.creditshelf.comInvestor Relations:creditshelf AktiengesellschaftMaximilian FranzInvestor Relations ManagerMainzer Landstraße 33a60329 FrankfurtTel.: +49 (69) 348 719 113ir@creditshelf.comwww.creditshelf.comOriginal-Content von: creditshelf, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118656/4524059