HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Linde von 210 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriegaseanbieter habe ein ermutigendes Zahlenwerk für das vierte Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Rikin Patel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der neue Ausblick für 2020 biete Raum für positive Überraschungen und zeige, dass Linde fähig ist, ein schwaches Konjunkturumfeld und einen möglicherweise aufziehenden Gegenwind in Asien abzufedern./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2020 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



