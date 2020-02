France Biotech: Nach einem erfolgreichen Debut finden die zweiten jährlichen 'International HealthTech Innovation Days' am 22. & 23.6. in Paris stattDGAP-News: France Biotech / Schlagwort(e): Konferenz France Biotech: Nach einem erfolgreichen Debut finden die zweiten jährlichen 'International HealthTech Innovation Days' am 22. & 23.6. in Paris statt19.02.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Nach einem erfolgreichen Debut finden die zweiten jährlichen "International HealthTech Innovation Days" am 22. & 23.6. in Paris stattDas beispiellose HealthTech Forum ermöglicht und fördert Kollaborationen innerhalb der europäischen Gesundheits- und Life Science Industrie und hilft so, Entwicklungen zu beschleunigen und neue Behandlungsoptionen für Patienten voranzutreibenParis, Frankreich, 19. Februar 2020 - Nach ihrem erfolgreichen Debut im Vorjahr werden am 22. und 23. Juni 2020 die zweiten jährlichen internationalen " HealthTech Innovation Days (HTID(R))" in Paris stattfinden. Die herausragende Branchenveranstaltung bringt führende Unternehmen der HealthTech-Industrie, internationale pharmazeutische Unternehmen, Investoren, wichtige Meinungsführer und Patientenvertreter zusammen, um den Zugang zu modernsten Gesundheitstechnologien für alle Patienten zu verbessern."In Europa gibt es eine Fülle wegweisender Life-Science-Start-ups und kleinerer mittelständischer Unternehmen (KMUs), die nach der richtigen Unterstützung suchen, um ihre innovativen Entwicklungen für den Patienten verfügbar zu machen und die medizinischen Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Das Ziel von HTID ist es, für wichtige Akteure der Branche der Eckpfeiler des Austauschs zu werden", sagte Maryvonne Hiance, Präsidentin von HTID.Fast 30.000 medizinische Technologieunternehmen in Europa arbeiten daran, bahnbrechende medizinische Fortschritte zu entwickeln. Mit der Absicht, zu einer nachhaltigen Zukunft für das Gesundheitssystem beizutragen, bringt HTID eine aktive Gruppe von jungen innovativen Unternehmen und ein Netzwerk internationaler Experten aus verschiedenen Bereichen, wie Wissenschaft, Regierung und Finanzen zusammen."Wir haben diese Veranstaltung im Interesse der Patienten ins Leben gerufen. Ziel ist es, Partnerschaften innerhalb der Gesundheits- und Finanzbranche aufzubauen, damit alle Patienten Zugang zu modernsten Technologien und der besten medizinischen Pflege erhalten ", sagte Franck Mouthon, Präsident von France Biotech.Im vergangenen Jahr haben über 500 Experten des Gesundheits- und Life-Science-Sektors an der Auftaktveranstaltung dieser von France Biotech organisierten Konferenz teilgenommen, die mehr als 900 Einzelgespräche ermöglichte.Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.htid-paris.com.Über HTIDDas Ziel dieser Veranstaltung ist es, die Zusammenarbeit innerhalb der europäischen Gesundheitswesen- und LifeScience-Industrie voranzutreiben und zu fördern. Die HealthTech Innovation Days versammeln Akteure aus dem gesamten Gesundheitswesen, um neue Trends in Forschung und Entwicklung zu diskutieren. Daneben veranstalten sie Konferenzen und Podiumsdiskussionen, Networking und bieten die Möglichkeit von Einzelgesprächen zwischen innovativen europäischen HealthTech-Unternehmen, Pharmaunternehmen, LifeScience-Investoren, Gesundheitsexperten, Meinungsführern (KOLs) und institutionellen Vertretern. Zusätzlich zum individuellen Networking erwartet die Teilnehmer Roundtable-Gespräche zu wichtigen wirtschaftlichen und politischen Themen, die Auswirkungen auf die gesundheitstechnologischen Entwicklungen haben. Die HealthTech Innovation Days richten sich an börsennotierte Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 20 Mio. EUR oder an private Biotechnologie-Unternehmen, deren Arzneimittelkandidaten sich derzeit in fortgeschrittenen Phase-I-Studien befinden. Für Medizintechnikunternehmen müssen deren Medizinprodukte bereits die CE-Zertifizierung in Europa oder die FDA-Zulassung in den USA erhalten haben. Details zu den Roundtable-Gesprächen werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.http://www.htid-paris.com/Über France BiotechDie im Jahr 1997 gegründete France Biotech ist ein unabhängiger Verband, der innovative Unternehmen und Experten aus dem Gesundheitsbereich zusammenbringt. France Biotech versteht sich als Moderator für das innovative Gesundheitswesen und ist ein bevorzugter Gesprächspartner von Behörden in Frankreich und Europa. France Biotech trägt dazu bei, die Herausforderungen des HealthTech-Sektors (Unternehmensfinanzierung, Innovationsbesteuerung, regulatorische Fragen, Marktzugang usw.) zu bewältigen und konkrete Lösungen in Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität durch seine Kommissionen und Arbeitsgruppen vorzuschlagen. Dies soll Start-ups und KMUs in diesem Sektor helfen, sich zu erfolgreichen internationalen Unternehmen zu entwickeln, die in der Lage sind, neue Innovationen schnell hervorzubringen, weiterzuentwickeln und letztendlich für Patienten zugänglich zu machen.

http://www.france-biotech.fr/