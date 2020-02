Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die offizielle Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus in China ist auf mehr als 2.000 gestiegen. Wie die Regierung in Peking am Mittwoch mitteilte, starben weitere 136 Menschen an den Folgen der Infektion. Die amtlich registrierte Zahl der Todesopfer wuchs damit auf 2.004 an. Nach Angaben des Gesundheitsausschusses der Regierung wurden weitere 1.749 Infektionsfälle registriert. Die offizielle Gesamtzahl der Krankheitsfälle in Festlandchina nahm damit auf 74.185 zu. Wie schon bislang wurden die meisten neuen Todes- und Infektionsfälle in der Provinz Hubei verzeichnet, von der die Epidemie im Dezember ihren Ausgang genommen hatte. Außerhalb von Hubei wurden den offiziellen Angaben zufolge seit Dienstag nur 56 neue Infektionsfälle in Festlandchina bestätigt. Damit ging die Zahl der registrierten Neuerkrankungen außerhalb von Hubei den 15. Tag in Folge im übrigen Festlandchina zurück. Derweil untersagt Russland chinesischen Staatsbürgern wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China generell die Einreise. Diese Regelung gelte ab Donnerstag, zitierten die russischen Nachrichtenagenturen die für Gesundheit zuständige Vizzeregierungschefin Tatjana Golikowa.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

GERRESHEIMER (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum vierten Quartal 2019 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

=== PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q19 ggVj Zahl 4Q18 Umsatz 393 +1% 13 391 EBITDA bereinigt 94 -7% 13 101 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 43 -29% 12 60 Ergebnis je Aktie bereinigt 1,37 -31% 12 1,98 ===

PUMA (10:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum vierten Quartal 2019 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie):

=== PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q19 ggVj Zahl 4Q18 Umsatz 1.432 +17% 10 1.226 EBIT 52 +39% 8 38 Ergebnis nach Steuern/Dritten 15 -4% 4 16 Ergebnis je Aktie 0,09 -18% 5 0,11 ===

SCOUT24 (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum vierten Quartal 2019 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro ):

=== PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q19 ggVj Zahl 4Q18 Aussenumsatz 161 +10% 3 146 EBITDA bereinigt 87 +11% 2 78 Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 62 Ergebnis je Aktie 0,27 -53% 2 0,58 ===

Weitere Termine:

07:30 DE/Elringklinger AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Jahresergebnis

08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 1Q

10:30 DE/Bertrandt AG, HV

Im Laufe des Tages

- IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis

- US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 4Q (vor Börsenbeginn)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- LU/SAF-Holland SA, Jahresergebnis

- DE/Schaltbau Holding AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 10:30 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,3% gg Vj - US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Januar Baubeginne PROGNOSE: -11,7% gg Vm zuvor: +16,9% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -3,9% gg Vm 14:30 Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 28./29. Januar 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion 1,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2048 im Volumen von 1,5 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.739,00 0,30 S&P-500-Future 3.378,75 0,22 Nikkei-225 23.400,70 0,89 Schanghai-Composite 2.975,72 -0,31 +/- Ticks Bund -Future 174,36 -11 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.681,19 -0,75 DAX-Future 13.698,50 -0,58 XDAX 13.702,17 -0,58 MDAX 29.057,80 -0,88 TecDAX 3.234,62 -0,82 EuroStoxx50 3.836,54 -0,43 Stoxx50 3.511,63 -0,26 Dow-Jones 29.232,19 -0,56 S&P-500-Index 3.370,29 -0,29 Nasdaq-Comp. 9.732,74 0,02 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,47 +9

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit wieder steigenden Kursen rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch an den europäischen Aktienmärkten. Der DAX wird am frühen Morgen ein gutes halbes Prozent im Plus bei gut 13.750 Punkten erwartet. Damit schwappt die breite moderate Erholung an den asiatischen Börsen auch nach Europa über. Gestützt wird die Stimmung von der Ankündigung weiterer Stimuli in China sowie von der abnehmenden Zahl der Neuerkrankungen mit dem Coronavirus. Impulse werden vom Fortgang der Berichtsaison erwartet sowie von neuen Daten zur Entwicklung der US-Erzeugerpreise.

Rückblick: Etwas leichter - Nach einer Umsatzwarnung von Apple sind die Börsen überwiegend etwas leichter aus dem Tag gegangen. Während von China abhängige Titel zum Teil deutlich nachgaben, wurden vergleichsweise konjunkturunabhängige Titel gekauft. Mailand schloss mit festen Kursen italienischer Banken 0,4 Prozent im Plus. Gesucht waren so genannte sichere Häfen. So stieg der Index der Versorgeraktien um 0,9 Prozent. Auch Telekomaktien, die Papiere der Pharmahersteller und die Titel der Nahrungsmittel- und Getränke-Industrie konnten sich der Schwäche entziehen. Im Bankensektor gab es mit wiederauflebenden Fusionsspekulationen ebenfalls Gewinner. Intesa Sanpaolo will 4,86 Milliarden Euro in Aktien für UBI Banca bieten und 17 neue Intesa-Aktien für je 10 UBI-Anteile. UBI-Aktien haussierten um 24 Prozent, Intesa stiegen um 2,4 Prozent. Fast alle Bankenwerte Italiens zeigten sich im Plus. Unter Verkaufsdruck standen dagegen Chip-Werte - einerseits wegen der Apple-Warnung, andererseits wegen neuer Abschottungstendenzen der Trump-Administration. Dialog fielen um 4,5 Prozent, STMicro um 1,2 Prozent und Infineon um 2,2 Prozent. Der Stoxx-Technologie-Index verlor 0,8 Prozent. Noch stärker abwärts ging es mit den Rohstoffwerten und den Automobilaktien. Hier standen Renault mit einem Minus von 6,3 Prozent besonders unter Druck. Europas Automarkt brach im Januar ein, der französische Markt sogar noch stärker.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Schwach notierten Auto-Aktien, so Daimler mit einem Minus von 2,8 Prozent. Die Aktien der vom Welthandel abhängigen Deutschen Post fielen um 2,5 Prozent. Gesucht waren dagegen so genannte sichere Häfen mit vergleichsweise geringer Abhängigkeit von der Entwicklung in China. RWE stiegen um weitere 1,6 Prozent und markierten den höchsten Stand seit sieben Jahren. Vonovia zogen um 1,2 Prozent an und Deutsche Telekom gewannen 1,4 Prozent. Leicht ins Plus gedreht waren nach schwächerem Start Deutsche Börse. Die Geschäftszahlen hatten ein etwas langsameres Wachstum gezeigt. Das hatte der Markt aber erwartet. Die hauseigenen Prognosen der Börse wurden erfüllt. Compugroup gewannen 2 Prozent nach einem positiven Kommentar von Warburg. Thyssenkrupp fielen um 5,5 Prozent. Am Vortag hatte Kone ihren Rückzug aus dem Bietergefecht um die Aufzugsparte mitgeteilt. LPKF litten unter Gewinnmitnahmen, sie fielen um 7,6 Prozent. Sie hatten am Morgen TLG Immobilien im SDAX ersetzt. Als "sehr ordentlich" wurden die Geschäftszahlen von Patrizia bezeichnet, der Kurs stieg um 5,7 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Adva-Aktie geriet bei lebhaften Umsätzen unter Druck und wurde am Abend etwa 6 Prozent niedriger getaxt. Das Unternehmen hatte gewarnt, dass es im ersten Quartal 2020 unter Lieferengpässen wegen des Coronavirus leiden dürfte.

Auch in der Metro-Aktie seien vergleichsweise hohe Umsätze verzeichnet worden, berichtete ein Händler. Die Titel zeigten sich wenig verändert, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass die Verträge über den Verkauf von Real an die SCP Group unterschrieben seien.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Die Umsatzwarnung von Apple lastete auf der Wall Street. Der Technologiegigant kann wegen der Coronavirus-Epidemie in China die aktuelle Umsatzprognose für das bis Ende März laufende Geschäftsquartal nicht halten. Dass sich die US-Börsen dennoch recht gut hielten erklärten Marktteilnehmer mit dem im Februar überraschend deutlich gestiegenen Empire State Manufacturing Index. Dieser lasse den Schluss zu, dass die US-Wirtschaft von der Epidemie noch nicht sonderlich beeinträchtigt wird. Apple gaben 1,8 Prozent ab. Analysten sahen die Zulieferprobleme des Unternehmens in Asien nicht als dauerhaftes Problem. Bei Cowen etwa hieß es, dass die Nachfrage dadurch nicht beeinträchtigt werden dürfte, weshalb Apple vermutlich in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs die Umsatzausfälle wettmachen werde. Walmart legten um 1,5 Prozent zu. Das Unternehmen hat trotz andauernder Belebung des Onlinehandels ein schleppendes Weihnachtsgeschäft verzeichnet. Für das neue Jahr gibt sich Walmart

