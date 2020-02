BERLIN (dpa-AFX) - Nach einem Jahr mit Konjunkturabkühlung und globalen Handelskonflikten keimt in der deutschen Wirtschaft leise Hoffnung auf Erholung. Die Unternehmen erwarten wieder etwas bessere Geschäfte, wie aus der am Mittwoch vorgelegten Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertag hervorgeht. Von einer Aufschwungseuphorie seien sie aber weit entfernt, betonte Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben in Berlin.



Leichte Entspannung deutet sich unter anderem in der zuletzt arg gebeutelten Industrie an: Erstmals seit 2018 stiegen die Exporterwartungen wieder etwas, die Unternehmen wollen auch ihre Investitionen wieder leicht hochfahren - allerdings ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau. Neben der Konjunkturschwäche sehen die Firmen der Umfrage zufolge zunehmend Herausforderungen durch den anstehenden Strukturwandel, etwa durch E-Mobilität, Digitalisierung, Energiewende und den Fachkräftemangel./tam/DP/jha