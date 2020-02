Die Aktie von Siemens (WKN: 723610) ist in letzter Zeit vieles gewesen. Rund um den Jahreswechsel war sie insbesondere ein heiß diskutiertes Papier. Umweltschützer haben kurzzeitig mal die eigentlich wenig bedeutsame Beteiligung an einer Mine in Australien angeprangert. Das hat zu heftigen Protesten, auch auf der Hauptversammlung, geführt. Allerdings ist Siemens natürlich bedeutend mehr als das, beispielsweise eine DAX-Aktie und für viele ein solider Dividendenzahler, wobei die Ausschüttung für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...