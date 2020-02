AQUA: sprudelnde Gewinne im Wassermarkt, Kurs +60 % in 6 Monaten!

Boom-Aktie Evoqua Water Technologies (AQUA): Kommt jetzt nochmal eine Kursexplosion?

Symbol: AQUA ISIN: US30057T1051

Trendbetrachtung auf Basis 6 MonateRückblick: Mit einen Plus von circa 60 Prozent wurde eine außergewöhnliche Kurssteigerung erreicht. In der ersten Februarwoche gab es nach den Quartalszahlen ein Gap-Up, das die Aktie noch einmal eine Etage nach oben hob. Dem anschließenden Allzeithoch folgte eine Bullenflagge, die womöglich langsam ihr Ende findet und in einen erneuten Ausbruch münden könnte.

Chart vom 18.02.2020 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 23.66 USD



Meine Expertenmeinung zu AQUAMeinung: Evoqua Water Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Produkten und Dienstleistungen zur Wasseraufbereitung. Dieses Segment gilt auf Grund der Wasserknappheit in vielen Regionen der Erde als sehr lukrativ. Die Erwartungen für die nächsten Jahre gehen von deutliche Zuwächsen bei den Gewinnzahlen aus. Zu den Kunden gehören sowohl private wie öffentliche Auftraggeber.

Mögliches Setup: Unser Long Setup (Trigger 23.52 USD, Stopp Loss 25.23 USD, Kursziel 23.21 USD) verspricht ein Chance-Risiko-Verhältnis von 5.5. Bei einer weiteren Konsolidierung Richtung 20er-EMA können wir uns eine Anpassung vorstellen, um das CRV noch besser zu gestalten. Die nächsten Quartalszahlen sind erst in weiter Ferne, so dass einem länger laufenden Trade nichts entgegensteht.

Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in AQUA.