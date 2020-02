Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Erfolgssträhne der vorangegangenen Tage ist gestern beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gerissen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Die Vorgaben hätten sich also als die erwarteten Belastungsfaktoren erwiesen, so dass ein neues Rekordhoch oberhalb der Marke von 13.795 Punkten ausgeblieben sei. ...

