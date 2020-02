In der Pressekonferenz geht es weniger um die Zahlen als um die weiteren Perspektiven in der bisherigen Aufholaktion gegenüber dem Vorbild Adidas und teilweise auch Nike. Ob das reicht, einen neuen Rekordkurs zu schaffen, gilt als unsicher. Eine technische Korrektur um 10 % ist deshalb möglich und dann wären Kurse um 65/66 Euro schon ein neuer Investmentgrund.



