Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Eltville (pts008/19.02.2020/08:55) - Gold ist seit Tausenden Jahren wertvolles Tauschmittel und Absicherung von Hab und Gut. Gold war und ist seit jeher auch Krisenwährung und hat alle Kriege und Krisen überstanden. Einen kompletten Wertverfall von Gold wird es aus dieser Sicht niemals geben. Wer sein Sparbuchgeld sicher verwahren möchte, sollte in Gold investieren. Am besten in Barrengold oder Goldmünzen. Im Gegensatz zum Sparbuch mit seinen realen Negativzinsen, erfreuten sich Goldbesitzer 2019 über einen Wertzuwachs von 22 %.



Die G Deutsche Gold AG bietet Edelmetalle in Barrenform oder Münzen an, aber auch in einer gewinnbringenden Zusammenstellung aus Gold, Silber, Rhodium und Diamanten. Diese "Wertetableaus" gibt es in verschiedenen Preislagen online zu kaufen und haben in den letzten Jahren nachweislich 14 % Wertzuwachs p.a. erzielt. https://werteshop.hk-werte.de/wertetableau/



Niemals Schmuck als Wertanlage - nur Barren oder Münzen



Schmuck ist schön, aber im Verkaufspreis ist ein Prozentsatz an Arbeitskosten und Gewinn eingepreist. Das macht Schmuck als Wertanlage ungeeignet. Vor allem Goldmünzen und Barren sind schnell und problemlos zu Geld machen und auch der aktuelle Kurs ist jederzeit im Internet verfügbar.



Edelmetalle werden weltweit gehandelt und sind überall veräußerbar. Online-Käufe von Edelmetallen sind fast immer günstiger für den Käufer als im stationären Edelmetallhandel. Hans Kleser ist einer der erfahrensten und erfolgreichsten Sachwertexperten Deutschlands, der mit den Fachleuten der G Deutsche Gold AG https://deutsche-gold.ag die Portfolios von bisher Tausenden Anlegern optimiert und generationensicher gemacht hat.



Kleser handelt mit den Klassikern Krügerrand, Philharmoniker, Maple Leaf. Aber auch Goldbarren mit einem Feingoldgehalt von 99,99 % von Heraeus, Umicore oder Degussa sind im Online-Shop einzeln und in jeder Menge verfügbar.



Die einzigartigen Wertetableaus (zusammengestellt aus Gold, Rhodium und Diamanten), gibt es nur und ausschließlich bei G Deutsche Gold AG und sind vor allem auf Rendite ausgelegt. Sie haben in den letzten Jahren 14 % pro Jahr an Wertzuwachs generiert. https://werteshop.hk-werte.de/wertetableau/



Information und Anfragen rund um das Thema Gold und Sachwerte: Deutsche Gold AG E-Mail: info@deutsche-gold.ag Web: https://deutsche-gold.ag



Sachwerte-Info Deutschland: 0049/6128 688 0701



Sachwerte-Info Schweiz: 0041/716 72 50-50



(Ende)



Aussender: G Deutsche Gold AG Ansprechpartner: Hans Kleser Tel.: +49 6123 6880701 E-Mail: h.kleser@deutsche-gold.ag Website: www.deutsche-gold.ag



