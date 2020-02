Deutschland zählt nach BIP zu 10 Staaten mit größtem internationalem Einfluss Studiengebühren liegen in der BRD durchschnittlich bei 900 US-Dollar Nur in Frankreich sind die Gebühren mit 620 US-Dollar noch geringer Studiengebühren in Großbritannien 1.444 höher als in Deutschland Zwischen den Industrie-Nationen mit großem internationalem Einfluss gibt es einen beträchtlichen Unterschied hinsichtlich der Studiengebühren. Dies ...

