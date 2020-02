Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

DIHK erwartet 0,7 Prozent Wachstum dieses Jahr

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) ist unverändert skeptisch für die Entwicklung des deutschen Wirtschaftswachstums in diesem Jahr - wenn auch etwas weniger pessimistisch als im vergangenen Herbst. "Auch wenn die jüngsten Rückmeldungen aus der Praxis das trübe Bild vom Herbst 2019 etwas aufhellen, so sind wir von Aufschwungseuphorie weit entfernt", sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. Der DIHK gehe daher bei seiner Konjunkturprognose von einem Wachstum von "gerade einmal 0,7 Prozent" für das laufende Jahr aus.

Japans Exporte fallen im Januar den 14. Monat in Folge

Japans Exporte sind im Januar im Vergleich zum Vorjahr zum 14. Mal in Folge zurückgegangen. Ökonomen erwarten, dass der Ausbruch des Coronavirus die Nachfrage auch in den kommenden Monaten belasten wird. Die Exporte sind im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent gesunken, berichtete das Finanzministerium. Im Dezember hatte das Minus 6,3 Prozent betragen. Für Januar hatten Volkswirte nach dem Facset-Konsens einen Rückgang um 7,0 Prozent vorhergesagt.

Parteien in Thüringen ringen weiter um Ausweg aus Regierungskrise

Vertreter der Linken, von SPD, Grünen und CDU in Thüringen haben ihre Gespräche über mögliche Auswege aus der tiefen Regierungskrise des Bundeslandes am Dienstagabend ergebnislos vertagt. Die Landes- und -fraktionschefin der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, teilte nach den gemeinsamen Beratungen der vier Parteien in Erfurt mit, die Gespräche sollten am Mittwoch fortgesetzt werden. Eine Einigung werde bis Freitag angestrebt.

Altmaier berät mit Indiens Außenminister über Freihandelsabkommen

Die Bundesregierung verstärkt wenige Wochen vor dem EU-Indien-Gipfel in Brüssel ihre Anstrengungen für ein mögliches Freihandelsabkommen. Dazu traf Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) den indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar. Im Mittelpunkt des Gesprächs habe die Stärkung des multilateralen Handelssystems ebenso wie die Entwicklung der Handels- und Investitionsbeziehungen gestanden.

Putin trennt sich von Top-Stratege Wladislaw Surkow

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich von seinem Top-Berater Wladislaw Surkow getrennt. Der Kreml gab die Entlassung des einflussreichen Strategen auf seiner Website bekannt. Surkow galt lange als einer der mächtigsten Männer Russlands - und als Architekt der russischen Ukraine-Politik. Zu Surkows Zukunft machte der Kreml keine Angaben. Bereits zu Monatsbeginn war der 55-Jährige aus seinem Amt als Chefunterhändler des Kreml für den Ukraine-Konflikt ausgeschieden.

Russland verbietet chinesischen Staatsbürgern wegen Coronavirus die Einreise

Wegen der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China untersagt Russland chinesischen Staatsbürgern nun generell die Einreise. Diese Regelung gelte ab Donnerstag, zitierten die russischen Nachrichtenagenturen die für Gesundheit zuständige Vizzeregierungschefin Tatjana Golikowa. Bereits in den vergangenen Wochen hatte Moskau die Verbindungen zu seinem Nachbarland weitgehend gekappt.

Passagiere gehen von Bord der "Diamond Princess"

In Japan hat die wegen des neuartigen Coronavirus verhängte zweiwöchige Quarantäne für das Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" geendet. Rund 500 negativ auf den Erreger getestete Passagiere begannen in Yokohama, das Schiff zu verlassen. Nahe der Anlegestelle warteten städtische Busse sowie Taxis darauf, die Menschen fortzubringen.

Mehr als 2.000 Menschen in China an Coronavirus gestorben

Die offizielle Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus in China ist auf mehr als 2.000 gestiegen. Wie die Regierung mitteilte, starben weitere 136 Menschen an den Folgen der Infektion. Die amtlich registrierte Zahl der Todesopfer in Festlandchina wuchs damit auf 2.004 an. Nach Angaben des Gesundheitsausschusses wurden weitere 1.749 Infektionsfälle registriert. Die offizielle Gesamtzahl der Krankheitsfälle in Festlandchina nahm damit auf 74.185 zu.

USA stufen chinesische Staatsmedien künftig als ausländische Vertretungen ein

Die USA behandeln chinesische Staatsmedien künftig wie ausländische Vertretungen. Fünf Medien, darunter die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua und der Staatssender China Global Television Network (CGTN), dürfen dann Besitz in den USA nur noch mit Genehmigung des US-Außenministeriums erwerben, verlautete aus dem Ministerium in Washington. Zudem müssten sie Listen mit den Namen aller Angestellten, auch US-Bürgern, vorlegen.

Taliban-Kreise: Abkommen mit den USA über Truppenabzug kurz vor dem Abschluss

Die radikalislamischen Taliban stehen nach eigenen Angaben kurz vor dem Abschluss eines Abkommens mit den USA über einen Truppenabzug. Die Vereinbarung werde voraussichtlich am 29. Februar in Doha unterzeichnet, hieß es aus Taliban-Kreisen. Entscheidend sei, wie die teilweise Waffenruhe zwischen den USA und den Taliban laufe. Sie soll nach Angaben des afghanischen Innenministers Masud Andarabi in den kommenden fünf Tagen beginnen.

