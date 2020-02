Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.730 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Plus von 0,4 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere der Deutschen Telekom. Der Konzern hatte zuvor neue Bilanzzahlen für das Geschäftsjahr 2019 vorgestellt, die bei den Anlegern offenbar positiv aufgenommen wurden. Das Unternehmen selbst sprach von einem "Rekordjahr" und vom "erfolgreichsten Jahr der Unternehmensgeschichte".



Die Aktien von Adidas, Fresenius und Fresenius Medical Care sind gegenwärtig entgegen dem Trend mit Verlusten die Schlusslichter der Liste.

