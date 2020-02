Zürich (awp)- Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Mittwoch den Aufwärtstrend fort. Der Apple-Schock dürfte somit verdaut sein. Die Konsolidierung auf hohem Niveau sei abgeschlossen und daher setze der Markt zu einer Erholung an, sagte ein Händler. Das Coronavirus dürfte aber weiterhin ein wichtiges Thema am Markt bleiben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...