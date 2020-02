FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Innovationskraft mittelständischer Firmen in Deutschland schwindet einer Studie zufolge zunehmend. Nur noch 725 000 der etwa 3,81 Millionen kleinen und mittleren Unternehmen haben zuletzt innovative Produkte oder Prozesse eingeführt, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung der staatlichen Förderbank KfW hervorgeht. Das waren 125 000 Firmen weniger als vorangegangenen Untersuchungszeitraum 2015/2017. Der Anteil innovativer Mittelständler sank im Zeitraum 2016/2018 auf den Tiefstand von 19 Prozent.



"Für die Zukunftsfähigkeit und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ist das eine gefährliche Entwicklung - schließlich spielen Innovationen eine große Rolle für Beschäftigung, Wachstum und Produktivität", warnte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib.



Vor allem der Anteil der Mittelständler, die Produktinnovationen von einem Wettbewerber übernehmen und gegebenenfalls verbessern, ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Er verringerte sich seit seinem Höchststand 2004/2006 um knapp zwei Drittel auf zuletzt nur noch 11 Prozent. Aktuell dürfte hierfür die schwächere Wirtschaftsentwicklung der Hauptgrund sein, hieß es in der Studie. Diese Art der Innovation, die die Masse der Neuerungen im Mittelstand ausmacht, sei sehr konjunkturabhängig. Der Anteil der Firmen, die Neuheiten auf den Markt brachten, blieb nach mehreren Rückgängen mit 3 Prozent zuletzt stabil.