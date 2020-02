Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt dürfte sich auch am Mittwoch fortsetzen. An den US-Börsen hatten die Kurse am Vortag im späten Handel die Verluste eingegrenzt. Das dürfte am Morgen für einen stabilen Leitindex sorgen. Vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX +0,36% rund ein halbes Prozent höher taxiert auf 13.742 Punkten.Damit ist das Verlaufs-Rekordhoch bei 13.795 Punkten wieder in Schlagdistanz. ...

