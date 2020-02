Linz (www.anleihencheck.de) - Das Wirtschaftswachstum in Ungarn verlief 2019 sehr positiv, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Daten für das vierte Quartal 2019 hätten bei 4,5% im Jahresvergleich gelegen. Woher sei das starke Wachstum gekommen? Zum einen habe die deutsche Autoindustrie in den Ausbau ihrer Werke in Ungarn investiert. Das wiederum habe für einen stabilen Arbeitsmarkt und höhere Löhne gesorgt. Positive Konsumstimmung und steigende Inflation seien die Folge gewesen. Die aktuellen Sorgen innerhalb der Automobilindustrie würden bereits Spuren im Osten hinterlassen. Kapazitäten würden zurückgefahren. ...

