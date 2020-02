Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) verzeichnete gestern zunächst Gewinne, was unter anderem mit der gestiegen Risikoaversion sowie der schwächeren ZEW-Umfrage zu erklären ist, so die Analysten der Helaba.Das Niveau habe aber nicht gehalten werden können, da in den USA solide Industriebarometer vermeldet worden seien. Der DMI stehe weiterhin auf Kauf und der ADX halte sich bei rund 30. Stochastik und MACD lägen aber unterhalb ihrer Signallinien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...