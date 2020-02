Seit fast einem Jahr müssen Boeing-Maschinen vom neuen Typ 737 Max am Boden bleiben, da Software-Probleme zum Absturz von zwei Flugzeugen geführt hatten. Bis Mitte Januar wurden weiterhin Flieger dieses Typs produziert und warten nun auf Freigabe durch die Sicherheitsbehörden. Bei Wartungsarbeiten an diesen Maschinen sind neue Probleme aufgetaucht: "Fremdkörper" in den Kerosin-Tanks. Der angeschlagene US-Luftfahrtkonzern Boeing ist auf ein neues Problem gestoßen. Während der Wartungsarbeiten seien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...