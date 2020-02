Nürnberg (ots) - Pappe statt Plastik: Nach diesem Motto verpackt NORMA neben vielen anderen Produkten nun auch die Lufterfrischer-Minisprays seiner Eigenmarke PRAKTIX. Dabei verwendet der Nürnberger Lebensmittel-Discounter 100 PROZENT WEINIGER KUNSTSTOFF als bisher. Ja, richtig gelesen: Ab sofort wird bei der Verpackung komplett auf Plastik verzichtet - das sind immerhin zwei Tonnen weniger Kunststoffmüll pro Jahr. Erhältlich sind die Duftsprays als Starterset mit Halterung und drei Spray-Kartuschen à 25 Milliliter und als Nachfüllpacks mit je vier 25-ml-Dosen. NORMA-Kunden können zwischen drei Duft-Varianten wählen: Neben den erfolgreichen Bestandsdüften "Blütentraum" und "Frische des Ozeans" gibt es die Nachfüller jetzt zum Start auch als Limited Edition in der erfrischenden Nuance "Zitruszauber".NORMA setzt auf kunststofffreie, ressourcenschonende VerpackungenIn Rahmen seiner Nachhaltigkeitsoffensive setzt NORMA bei einer Vielzahl seiner Produkte anstelle von Kunststoff immer stärker auf Verpackungsmaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen, wie zum Beispiel Karton oder Papier. So auch bei den neuen PRAKTIX-Minisprays, deren Umverpackung jetzt völlig ohne Kunststoff auskommt. Auch zahlreichen anderen Produkten, darunter den MARWIN-Feuerzeugen mit Karton-Blisterkarten und der NORMA-Frischhaltefolie mit Papiersägeleiste, hat NORMA bereits schlankere und plastikärmere Verpackungen spendiert. Dadurch nimmt der Nürnberger Lebensmittel-Discounter seine ökologische Verantwortung wahr und entlastet effektiv die Umwelt.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop https://www.norma24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellste Produkte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/4524212