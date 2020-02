Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den JPY-Futures Märkten am Dienstag um 5,5K Kontrakte gestiegen ist, während das Volumen um 75K Kontrakte zulegte. USD/JPY Ausbau der Gewinne ist nicht ausgeschlossen Die schwankende Kursentwicklung des USD/JPY ging am Dienstag mit einem Anstieg des Open Interest und Volumen einher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...