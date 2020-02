Von Ulrike Dauer

HERZOGENAURACH (Dow Jones)--Puma hat dank eines starken Schlussquartals im abgelaufenen Jahr den Gewinn überproportional zum Umsatz und beides prozentual zweistellig gesteigert. Dabei hat der Herzogenauracher Sportartikelhersteller die jüngsten Unternehmensprognosen sowohl beim operativen Gewinn als auch beim Umsatz übertroffen. Die Aktionäre können sich über eine signifikante Dividendenerhöhung freuen, auf 0,50 Euro von 0,35 Euro je Aktie.

Für das laufende Jahr setzt der Konzern beim Gewinn die Messlatte höher, warnt aber, dass das Coronavirus Spuren in der Bilanz hinterlassen könnte. Im ersten Quartal erwartet der Konzern aufgrund der behördlich verordneten Geschäftsschließungen in China und ausbleibenden chinesischen Touristen "negative Auswirkungen" auf Umsatz und operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT). In Bezug auf die Jahresziele nimmt Puma derzeit an, dass sich "die Situation kurzfristig normalisieren" und die Ziele für das Gesamtjahr dann erreichbar sein werden.

Im vierten Quartal stieg das EBIT um knapp 47 Prozent auf 55,2 Millionen Euro, der Umsatz währungsbereinigt um 18,3 Prozent auf 1,479 Milliarden Euro. Unter dem Strich stieg der Gewinn trotz einer höheren Steuerquote um 55 Prozent auf 17,8 Millionen Euro.

Im Gesamtjahr kletterte der Nettogewinn um 40 Prozent auf 262,4 Millionen Euro, das EBIT legte um 31 Prozent auf 440,2 Millionen Euro zu. Beim Umsatz gab es währungsbereinigt ein Plus von 16,7 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro, oberhalb der zuletzt angepeilten plus 15 Prozent. Auch das EBIT übertraf die zuletzt auf 420 bis 430 Millionen Euro eingegrenzte Unternehmensprognose.

2020 will der Wettbewerber von Nike und Adidas nach der derzeitigen Planung unter anderem ein EBIT von 500 bis 520 Millionen Euro erreichen, der Umsatz soll währungsbereinigt um 10 Prozent steigen, der Nettogewinn "deutlich steigen".

