Pressemitteilung der SoWiTec group GmbH:

SOWITEC verkauft sechs Windprojekte mit insgesamt 552 MW in Brasilien und unterzeichnet einen Vertrag für ein 130-MW-PV-Projekt in Kolumbien

Die SOWITEC group, einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, hat in Brasilien fünf Windprojekte mit insgesamt 483 MW Leistung an einen internationalen Energieversorger verkauft. Ursprünglich sollte dieser Verkauf teilweise bereits im Dezember 2019 realisiert werden, was nun in vollem Umfang nachgeholt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...