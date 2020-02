Köln (ots) - Eine schicke Werkstatt, ein Moderator, prominente Gäste und eine versierte DIY-Expertin - das ist "toom time - die Heimwerkershow". Moderiert von Andreas Bursche und mit wechselnden prominenten Gästen präsentiert toom ab dem 19. Februar die unterhaltsame Handwerker-Serie auf YouTube.



Ob Tutorials, Workouts, Hauls oder Step-by-Step-Anleitungen - Videoformate sind auf Social Media-Kanälen nicht mehr wegzudenken und erfreuen sich als Unterhaltungs- aber auch Inspirationsquelle immer größerer Beliebtheit. Auch Heimwerker und Selbermachen finden ab sofort ein neuartiges Online-Format mit der "toom time". Der aus dem Hörfunk bekannte Moderator Andreas Bursche und Handwerker-Expertin Ricarda Masuhr, bekannt von ihrem Blog "Pech & Schwefel", widmen sich - mit wechselnden prominenten Gästen - verschiedenen DIY-Projekten. "Frei nach unserem Motto 'Respekt, wer's selber macht', möchten wir mit der toom time unseren bestehenden aber auch neuen Kunden einen weiteren Kanal anbieten, um sich Inspiration und Tipps zu holen - und das auch noch sehr unterhaltsam und kurzweilig", erklärt Hans-Joachim Kleinwächter, Geschäftsführer Category Management und Marketing bei toom. "In jeder Folge wollen wir Wissen vermitteln, aber auch den Spaß am Werkeln zeigen. Da wird gehämmert, gebohrt, gepinselt und natürlich auch viel gelacht. Mit Andreas Bursche und Ricarda Masuhr haben wir ein tolles Team gefunden, das die Themen auf charmante Weise rüberbringt", so Kleinwächter weiter. In den fünf bereits vorproduzierten Folgen, haben Andreas Bursche und Ricarda Masuhr Moderatorin Sonya Kraus, Schauspieler Oliver Petzsokat, Sänger und Extremsportler Joey Kelly, YouTuber Mr Handwerk und Schauspieler Ralf Richter in der toom Werkstatt zu Gast. Mit ihnen bauen sie unter anderem ein Hundehaus, geben Tipps und Tricks zum richtigen Tapezieren und Renovieren oder legen ihren eigenen Kompost an.



Ab dem 19. Februar 2020 ist die Serie auf YouTube unter http://bit.ly/322oWMW verfügbar.



