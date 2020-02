Wohnimmobilie werden in Deutschland vielerorts weiter immer teurer. Die Kaufpreise für Wohnhäuser sind 2019 am stärksten in Baden-Württemberg, Bayern und Brandenburg gestiegen. Das zeigt die aktuelle Wohn- und Finanzierungsmarktstudie des Berliner Hypothekenvermittlers Europace. Bei Eigentumswohnungen legten die Preise am markantesten in Berlin...

Den vollständigen Artikel lesen ...