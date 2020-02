Der Sportartikelhersteller adidas leidet deutlich unter der Coronavirus-Epidemie in China.Nachdem das Geschäft dort in den ersten drei Wochen des Jahres "stark" gewesen sei, spüre das Unternehmen nun negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit. Nach Schließung einer erheblichen Anzahl von Stores - sowohl von eigenen als auch solchen von Partnern - liege die Geschäftstätigkeit von adidas in China seit dem chinesischen Neujahr am 25. Januar etwa 85 Prozent unter dem Vorjahresniveau, ...

