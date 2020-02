Am Vormittag notiert Gemeinschaftswährung Euro mit wieder 1,0805 knapp über 1,08 US-Dollar gehandelt. Am Vortag ist der Kurs bei 1,0786 Dollar noch auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr 2017 gefallen.Auch gegenüber dem Schweizer zeigt der Euro am Mittwoch eine leicht positive Tendenz. Mit 1,0621 Franken liegt der Kurs ...

