FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.02.2020 - 11.00 am



- HSBC RAISES BERKELEY GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 6620 (4540) PENCE - JEFFERIES CUTS GREENCOAT UK WIND TO 'HOLD' ('BUY') - JPMORGAN RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 870 (820) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1890 (1860) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES REDROW PRICE TARGET TO 950 (930) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES BP PRICE TARGET TO 620 (610) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 120 (175) PENCE - 'SELL' - MS CUTS BODYCOTE TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 770 (810) PENCE - PEEL HUNT CUTS CASTINGS TO 'HOLD' - PEEL HUNT CUTS SYNTHOMER TO 'HOLD' - PEEL HUNT INITIATES ASTON MARTIN WITH 'HOLD' - TARGET 445 PENCE - PEEL HUNT INITIATES CRODA INTERNATIONAL WITH 'ADD' - TARGET 5500 PENCE - PEEL HUNT INITIATES ELEMENTIS WITH 'HOLD' - TARGET 140 PENCE - PEEL HUNT INITIATES GOOCH & HOUSEGO WITH 'BUY' - TARGET 1650 PENCE - PEEL HUNT INITIATES HALMA WITH 'ADD' - TARGET 2350 PENCE - PEEL HUNT RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 1020 (820) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES DIPLOMA PLC TO 'ADD' - PEEL HUNT RAISES ULTRA ELECTRONICS TO 'BUY' - PEEL HUNT RESUMES VITEC WITH 'BUY' - TARGET 1350 PENCE - RBC CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3000 (3050) PENCE - 'TOP PICK'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob