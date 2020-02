FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Takkt haben am Mittwoch auf die Vorlage von Jahreszahlen positiv reagiert. Am späten Vormittag waren sie mit einem Plus von etwas mehr als 3 Prozent auf 12,70 Euro unter den besten Werten im Nebenwertindex SDax .



Ein Händler sagte, die Resultate des Büroausstatters seien etwas besser als erwartet ausgefallen. Nach einem schwachen Start ins Jahr 2020 sollte es im Verlauf des Jahres besser werden. Analyst Thomas Maul von der DZ Bank zeigte sich von der vorgeschlagenen Sonderdividende positiv überrascht.



Mit dem aktuellen Kurssprung bewegen sich die Papiere nun wieder auf dem Niveau von Anfang Januar./ajx/fba



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

