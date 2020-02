Köln/Berlin (ots) -Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) geht in diesem Jahr mit insgesamtvier Produktionen auf der Berlinale 2020 an den Start. Neben dem vonVisar Morina inszenierten Drama "Exil" und dem Event-Dreiteiler"Unsere wunderbaren Jahre" präsentieren sich zwei hochintensiveDokumentarfilme.Eine Premiere der besonderen Art findet in der Reihe "Panorama -Dokumente" der Berlinale statt."Schlingensief - In das Schweigen hineinschreien" von Bettina Böhlerunternimmt nämlich als erster Film den Versuch, den AusnahmekünstlerChristoph Schlingensief, der 2010 im Alter von nur 49 Jahrenverstarb, in seiner ganzen Bandbreite zu dokumentieren.Im Fokus der Doku steht hier der "Familienmensch" (Schlingensief überSchlingensief), der in seinen Arbeiten gleichermaßen das Verhältniszu den Eltern in Oberhausen und die Hassliebe zu Deutschlandthematisiert hat. "In das Schweigen hineinschreien" durchlebt dieganze Entwicklung Schlingensiefs, vom quasi pubertierendenFilmemacher im Kunstblutrausch, über den Bühnenrevoluzzer von Berlinund Bayreuth, bis hin zum vermeintlichen, allseits geehrtenStaatskünstler, der kurz vor seinem Tod die Einladung erhält, denDeutschen Pavillon in Venedig zu gestalten. Das Portrait ist eineKoproduktion von Filmgalerie 451 mit RBB und WDR, unterstützt durchdie Film- und Medienstiftung NRW.WDR-Redaktion: Jutta KrugMit "Die Insel der hungrigen Geister" bringt der WDR einen weiterenDokumentarfilm ein. Der inzwischen mit etlichen Preisenausgezeichnete Film (u.a. "Best Documentary Feature" @ Tribeca FilmFestival 2018) führt die rigide menschenverachtende AsylpolitikAustraliens anhand eines Internierungslagers für Geflüchtete aufeiner entlegenen Insel im Indischen Ozean vor Augen. Er hat es jetztin die Vorauswahl für den Deutschen Filmpreis 2020 geschafft undläuft in der LOLA-Reihe der Berlinale.Inhaltlich zeigt die Produktion ein in den Tiefen des mystischenDschungels verborgen gelegenes Gefangenenlager, in dem tausendeAsylsuchende auf unbestimmte Zeit festgehalten werden. Ihre einzigeVerbindung zur Außenwelt ist die Trauma-Therapeutin Poh-Lin Lee. DieRegisseurin Gabrielle Brady begleitet Poh-Lin zu Therapie-Gesprächen.Sie hat einen außergewöhnlichen Zugang zu den sehr persönlichenGeschichten und Gefühlszuständen der Menschen. Die atmosphärischen,fast traumartigen Bild- und Tonsequenzen der Insel untermalen dieStimmung und Beklommenheit die Poh-Lin aus den Therapiesitzungen nachHause begleiten und immer schwerer auf ihr lasten.Die Doku ist eine Chromosom Film Produktion in Koproduktion mit ThirdFilms, Various Films, Echotango, dem BFI und dem WDR. Gefördert vonder Film- und Medienstiftung NRW, dem Medienboard Berlin-Brandenburg,Screen Territory Australia, Proteus, dem Get Up Fund, der BerthaFoundation und GNS Ceramics. Der Weltvertrieb läuft über AutlookFilmsales.WDR-Redaktion: Jutta Krug"Exil" mit Misel Maticevic und Sandra HüllerDer im Kosovo geborene und in Deutschland lebende ChemieingenieurXhafer (gespielt von Misel Maticevic fühlt sich aufgrund seinerethnischen Herkunft am Arbeitsplatz diskriminiert und schikaniert.Als eines Tages eine tote Ratte an seinem Gartenzaun hängt, ist fürihn sofort klar, dass seine rassistischen Kollegen dahintersteckenmüssen. In jedem Ereignis, jeder Äußerung, jeder Geste sieht er einenBeweis dafür. Xhafer fühlt sich von Tag zu Tag unwohler. Seinedeutsche Frau Nora (verkörpert von Sandra Hüller / "Toni Erdmann")ist zunehmend müde, dass er alle und alles ständig des Rassismusverdächtigt. Als Xhafer schließlich seinen Job, seine Frau und seineFamilie verliert, findet er sich in einem Drahtseilakt wieder, hin-und hergerissen zwischen seinem Leben als integrierterMittelschicht-Familienmensch und Fremder in seiner Wahlheimat.Das aufrüttelnde Drama, welches in der Sektion "Panorama-Programm"der Berlinale aufgeführt werden soll, ist eine 121-minütige Chronikeiner schleichend wachsenden, womöglich aber auch nur eingebildetenBedrohung. In weiteren Rollen des Films sind unter anderem RainerBock, Thomas Mraz und Flonja Kodheli zu sehen.Der Thriller vom vielfach ausgezeichneten Regisseur Visar Morina("Babai" & "Von Hunden und Tapeten") über die Themen Paranoia undIdentität ist eine Komplizen Film Produktion in Koproduktion mitFrakas Productions, Ikonë Studio, WDR, Arte, VOO und BeTV, gefördertvon Film- und Medienstiftung NRW, Die Beauftragte der Bundesregierungfür Kultur und Medien, Deutscher Filmförderfonds, Tax Shelter of theBelgian Federal Government, Casa Kafka Pictures Movie Tax ShelterEmpowered by Belfius, Medienboard Berlin-Brandenburg, Eurimages,Kosovo Cinematography Center, Filmförderungsanstalt.WDR-Redaktion: Andrea HankeBeim Berlinale Series Market des European Filmmarket präsentiert derWDR die Event-Serie "Unsere wunderbaren Jahre" von Elmar Fischer mitKatja Riemann, Thomas Sarbacher, Elisa Schlott, Vanessa Loibl, AnnaMaria Mühe, Ludwig Trepte, Franz Hartwig, David Schütter undHans-Jochen Wagner in den Hauptrollen. Ein mitreißendesGesellschaftspanorama des Wirtschaftswunder-Deutschlands der 40er und50er Jahre, das am 20. Juni 1948 mit der Ausgabe von 40 druckfrischenD-Mark beginnt. Die Einführung der neuen Währung bedeutet die Chancefür einen Neuanfang und den Aufbruch in eine neue Zeit."Unsere wunderbaren Jahre" basierend auf dem Roman von Peter Prangeist eine Produktion der UFA Fiction in Koproduktion mit MIA Film imAuftrag des WDR und der ARD Degeto für Das Erste, gefördert von derFilm- und Medienstiftung NRW. (Das Erste, 18., 21. und 25. März 2020,jeweils 20.15 Uhr).WDR-Redaktion: Caren Toennissen