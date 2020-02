Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Würzburg (pts019/19.02.2020/11:20) - Das Autohaus Herbert Köpper in Dorsten hat den "Gebrauchtwagen Award 2020" gewonnen. Am Vorabend des "Deutschen Remarketing Kongresses" in Würzburg vergab das Fachmedium "Gebrauchtwagen Praxis" am 17. Februar 2020 in Würzburg den Preis gemeinsam mit den Partnern Dekra, Real Garant und der Santander Consumer Bank.



Das Autohaus Herbert Köpper setzte sich beim diesjährigen Wettbewerb um den "Gebrauchtwagen Award" durch. Der Erstplatzierte ist ein Junge-Sterne-Partner von Mercedes-Benz in Dorsten und Teil der Automobilgruppe Köpper, zu der am gleichen Standort noch Betriebe der Marken Audi, VW und VW Nutzfahrzeuge gehören. Das Autohaus zählt seit Jahren zu den besten Junge-Sterne-Betrieben Deutschlands - sowohl im Verkauf als auch im Service. Geschäftsführer Michael Pettendrup und sein Team setzen auf eine hohe Kundenorientierung als Basis ihres Geschäftserfolges. So bekommen Interessenten auf eine Anfrage auch nach Feierabend das persönliche Feedback eines Verkäufers - garantiert bis 23 Uhr.



"Wir gehen mit dem Markt", lautet das Credo des Geschäftsführers, der eine kontinuierlich erfolgreiche Geschäftsentwicklung vorweisen kann und immer wieder mit neuen Ideen aufwartet. Dazu zählt etwa die Sparte Köpper Klassik mit eigenem Showroom, in der seit drei Jahren bezahlbare Youngtimer der Marke Mercedes-Benz verkauft werden.



"Das Autohaus Köpper orientiert sich in einer bemerkenswerten Konsequenz an den Bedürfnissen der Kunden", kommentierte Silvia Lulei, Chefredakteurin der "Gebrauchtwagen Praxis", die Entscheidung. Die Jury verlieh dem Autohaus Köpper bereits zum zweiten Mal den "Gebrauchtwagen Award". So waren Michael Pettendrup und sein Team auch 2013 die Erstplatzierten in dem Branchenwettbewerb.



Die Laudatio für den diesjährigen Erstplatzierten hielt Jens Urlichs, Leiter Retail Markenauftritt & Zukunftsprojekte Retail der Mercedes-Benz AG: "Das Autohaus Köpper ist Pionier im Online-Gebrauchtwagengeschäft", lobte Urlichs. Und weiter: "Die Kundenzufriedenheit spielt bei Köpper seit jeher eine Hauptrolle. Auch wir hätten Sie heute ausgezeichnet - Sie machen einen tollen Job!"



Auf Platz zwei setzte sich Fischer Automobile in Neumarkt durch. Das Autohaus ist Teil eines Mehrmarkenunternehmens, zu dem weitere drei Standorte gehören. Die Unternehmensgruppe handelt mit den VW-Konzernmarken VW, VW Nutzfahrzeuge, Audi, Seat, Cupra sowie Fiat und Fiat Professional. Im Gebrauchtwagengeschäft agiert das Autohaus nach drei Prämissen, die unbedingt erfüllt sein müssen: Gewinnoptimierung durch cleveren Einkauf, hohes Qualitätsbewusstsein und optimales Preismanagement.



"Sie haben aus einem kleinen Betrieb ein hochprofessionelles Unternehmen mit extrem hohem Durchsatz gemacht", würdigte Thomas Meuser, Vertriebsleiter Gebrauchtwagen bei der Volkswagen AG die Leistung des Autohauses: "Wir sind stolz, einen starken Partner wie Fischer Automobile im Netz zu haben."



Platz drei teilen sich das Autohaus Weeber in Weil der Stadt und Popp Fahrzeugbau in Erfurt. Das Autohaus Weeber vertritt die Marken VW, VW Nutzfahrzeuge, Audi, Skoda und Seat in acht Filialen an vier Standorten. Das Gebrauchtwagenbusiness steht ganz unter dem Gesichtspunkt der digitalen Effizienzsteigerung. Dazu zählen digitale Workflows im Gebrauchtwagenmanagement, die den Arbeitsalltag der Mitarbeiter erleichtern und Prozesse beschleunigen.



"Wir bringen gerne Handelspartner aus anderen Ländern mit dem Autohaus Weeber in Kontakt, weil es konsequent zeigt, wie Digitalisierung im Handel funktionieren kann. Sie sind für uns ein echter Leuchtturm", sagte Thomas Meuser in seiner zweiten Laudatio des Abends.



Popp Fahrzeugbau ist ein Traditionsbetrieb für Nutzfahrzeuge der Marken Volvo und Renault, der zehn Niederlassungen in Bayern, Thüringen und Sachsen betreibt. Mit Pkw handelt das Unternehmen erst seit 2014; vor zwei Jahren kam das Volvo-Autohaus in Erfurt dazu. Die Hauptaufgabe von Niederlassungsleiter Christian Jaekel und seinem Team lag darin, ein positives Marken- und Firmenimage aufzubauen sowie Prozessabläufe zu definieren und zu digitalisieren. Ralph Kranz, Mitglied der Geschäftsleitung Volvo Car Germany, Customer Retention and Used Cars, betonte den



"Spirit und die Einsatzbereitschaft" an den Standorten sowie die Gesamtleistung des Betriebs: "Die Teams von Popp glänzen nicht nur mit ständig wachsenden Zahlen, sondern unter anderem auch mit herausragendem Service."



Die Sieger des "Gebrauchtwagen Award 2020": * Platz 1: Autohaus Herbert Köpper, Dorsten * Platz 2: Fischer Automobile, Neumarkt * Platz 3: Autohaus Weeber, Weil der Stadt * Platz 3: Popp Fahrzeugbau, Erfurt



"Gebrauchtwagen Praxis" ist der führende Informationsdienst für das professionelle Gebrauchtwagengeschäft. Das Themenspektrum der monatlichen Fachzeitschrift reicht vom Verkauf und Einkauf über rechtliche und steuerliche Aspekte bis hin zu Aufbereitung und Service. https://www.gebrauchtwagenpraxis.de bietet nutzwertige Tools, eine Datenbank mit exklusiven KBA-Daten, als Geodaten mit Tiefenselektion bis auf Gemeindeebene Das Stammhaus Vogel Communications Group http://www.vogel.de ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum.



(Ende)



Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.gebrauchtwagenpraxis.de



Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200219019



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH http://www.pressetext.com - Die inhaltliche Verantwortung für redaktionelle Meldungen (pte) liegt bei pressetext, für Pressemitteilungen (pts) beim jeweiligen Aussender. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Redaktionsservice unter info@pressetext.com oder Tel. +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresFebruary 19, 2020 05:21 ET (10:21 GMT)