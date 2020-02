Fondsgesellschaften bezahlen Banken, damit diese Kunden dazu bringen, ihre Fondsanteile zu behalten. Diese Bestandsprovisionen verringern die Rendite aus dem Fondsvermögen. Doch Anleger sind dagegen nicht ganz machtlos.

Der Angreifer kommt von Aldi. Bei dem Lebensmittel-Discounter lernte André Rabenstein, Kosten zu drücken - und zwar so, dass sowohl Firma als auch Kunden davon profitieren. Das soll auch in der Finanzbranche funktionieren. Rabenstein will Bankberater um einträgliche Zusatzgebühren bringen und diese direkt auf die Konten der Anleger umleiten. Nach seiner Aldi-Zeit war der gelernte Bankkaufmann wieder in den Vertrieb einer Bank gewechselt. Dort sah der 44-Jährige, wie viel Geld Fondsgesellschaften und Banken unter sich aufteilen. Das wollte er zurückholen und gründete sein Fintech Rentablo, "eine Mischung aus Aldi und Deutscher Bank", wie Rabenstein sagt. Anleger könnten zu Kosten wie beim Discounter Markenprodukte erhalten - Fonds von namhaften Vermögensverwaltern aus Frankfurt, London oder Boston. Rentablo soll Anlegern massiv Gebühren ersparen. Bisher kassieren Fonds und Banken bei ihnen doppelt:

Aufschlag plus Managementgebühr

Der erste Posten ist der Ausgabeaufschlag: Beim Kauf eines Fondsanteils zahlt der Anleger drei bis fünf Prozent der Anlagesumme. Das Geld bekommt die Bank oder der Vermittler, der ihm den Fonds verkauft hat. Direktbanken und auch einige Onlinevermittler bieten hier Rabatt - oder verzichten komplett auf den Ausgabeaufschlag. Bei klassischen Banken können gute Kunden, so sie denn hart verhandeln, auch den einen oder anderen Rabatt herausholen.

Nicht verhindern können Anleger den zweiten Posten: die Managementgebühren. Das sind die jährlichen Gebühren, die Fondsgesellschaften dem Fonds automatisch entnehmen. Aktienfonds für Private kosten etwa 1,5 bis 2,5 Prozent pro Jahr, zum Teil kommen noch Erfolgsgebühren obendrauf. Das bedeutet: Wenn ein Fondsanteil sechs Prozent an Wert gewonnen hat, hat der Fondsmanager tatsächlich mindestens 7,5 Prozent vor Kosten geschafft. Langfristig gehen die laufenden Kosten, die auch in Jahren abgezogen werden, in denen der Fonds Verluste macht, kräftig ins Geld.Einen Teil davon können sich Anleger zurückholen. Denn von ihrer Managementgebühr gibt die Fondsgesellschaft zwischen 0,3 und 1,3 Prozentpunkte als Bestandsprovision an ihre Vertriebspartner. Das sind üblicherweise die Banker, die dem Kunden den Fonds verkauft haben oder bei denen die Fondsanteile im Depot verwahrt werden. Der Verkäufer kassiert damit jährlich eine Belohnung dafür, dass er den Kunden weiter betreut - letztlich: ihn dazu bringt, den Fonds zu behalten.

Anlegerschützer sehen diese Prämie kritisch. In den Niederlanden und Großbritannien ist sie verboten. Fondsverkäufer sollen nicht in Versuchung geraten, ihren Kunden vor allem Fonds anzudrehen, für die sie hohe Bestandsprovisionen bekommen. "Der durch Provisionen gepushte Produktverkauf ist nicht im Interesse der Anleger, die ihre Altersvorsorge renditestark aufbauen müssen. Er hat keine Zukunft", sagt Philipp Dobbert, Chefvolkswirt der Quirin Privatbank. Die Bank berät Anleger gegen Honorar und zahlt ihnen ...

