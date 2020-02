Porsche hat einen Schnellladepark in Leipzig eröffnet. Am Kundenzentrum des Herstellers nahe der Messestadt sind ab sofort zwölf HPC-Säulen mit bis zu 350 kW Ladeleistung sowie vier AC-Ladepunkte mit 22 kW in Betrieb. In der Pilotphase bis Ende März ist das Schnellladen dort kostenlos. Porsches Ingenieure haben die in Leipzig zum Einsatz kommende Schnellladesäule des Typs Porsche Turbo Charger unternehmensintern ...

