Der italienische Reifenhersteller Pirelli will wieder profitabler werden. Demnach soll die bereinigte Marge des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) bis zum Jahr 2022 auf 18 bis 19 Prozent ansteigen.Mailand - Der italienische Reifenhersteller Pirelli will wieder profitabler werden. Demnach soll die bereinigte Marge des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) bis zum Jahr 2022 auf 18 bis 19 Prozent ansteigen, wie der Konzern am Mittwoch in Mailand mitteilte. Der Umsatz soll sich auf 5,8 Milliarden Euro erhöhen - ein jährlicher Anstieg von rund 3 Prozent. Im Zeitraum 2020 bis 2022...

