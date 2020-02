Telekom mit Rekordjahr Freundliche Aussichten zur Wochenmitte: Hatten den DAX gestern noch Sorgen um das Coronavirus rund 0,8 Prozent tiefer schließen lassen, macht sich der DAX heute wieder auf den Weg in Richtung 13.800 Punkte. Bei einem Plus von rund 0,5 Prozent notiert der DAX am Mittag bei rund 13.750 Punkten und damit wieder in etwa auf dem Niveau zum Handelsstart am Montag. Die gelockerte chinesische Geldpolitik und die Bemühungen der dortigen Regierung, der chinesischen Wirtschaft unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...