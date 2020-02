DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.26 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.376,90 +0,23% +4,51% S&P-500-Future 3.378,00 +0,20% +4,47% Euro-Stoxx-50 3.853,95 +0,45% +2,91% Stoxx-50 3.529,47 +0,51% +3,72% DAX 13.745,19 +0,47% +3,75% FTSE 7.432,35 +0,68% -2,13% CAC 6.091,42 +0,57% +1,90% Nikkei-225 23.400,70 +0,89% -1,08% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 174,65% +0,12

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,75 52,05 +1,3% 0,70 -13,2% Brent/ICE 58,54 57,75 +1,4% 0,79 -10,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.608,51 1.601,45 +0,4% +7,06 +6,0% Silber (Spot) 18,30 18,20 +0,5% +0,10 +2,5% Platin (Spot) 1.012,50 991,80 +2,1% +20,70 +4,9% Kupfer-Future 2,61 2,60 +0,1% +0,00 -6,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Eine dreitägige Durststrecke zumindest des Dow-Jones-Index könnte enden. Anleger konzentrieren sich auf die positiven Schlagzeilen und klammern die negativen aus. Zu den positiven zählen, dass die chinesische Regierung mit neuen Maßnahmen versucht, die wirtschaftlichen Folgen durch die Coronavirus-Epidemie einzudämmen. Zur besseren Stimmung trägt zudem bei, dass die offiziellen Fallzahlen bei Neuinfektionen rückläufig sind. Große Sprünge trauen Händler der US-Börse jedoch nicht zu. Analysten betonen die hohe Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen und die unterschiedlichen Berichte über die Anzahl der Menschen, die wieder ihrer Arbeit nachgehen. Nach Berechnungen des Datenanbieters Baidu sind derzeit nur rund 42 Prozent der chinesischen Arbeitskräfte wegen Betriebsschließungen an ihren Arbeitsplätzen im Einsatz. Mit großen Interesse werden Anleger daher das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung verfolgen, das im späten Handel veröffentlicht wird. Denn als die Fed Ende Januar tagte, war die Epidemie in China schon am Wüten.

Groupon brechen vorbörslich um ein Viertel ein, nachdem der Online-Vermittler schwache Geschäftszahlen vorgelegt hat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages

- IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis

- US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 4Q (vor Börsenbeginn)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- LU/SAF-Holland SA, Jahresergebnis

- DE/Schaltbau Holding AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Januar Baubeginne PROGNOSE: -11,7% gg Vm zuvor: +16,9% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -3,9% gg Vm 14:30 Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 28./29. Januar 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Hauptthema bleibt das Coronavirus. Hier soll die Zahl der Neuerkrankungen abnehmen. Während die wirtschaftlichen Auswirkungen die Börsen immer wieder bremsten, setze sich letztendlich das Gegensteuern über die zusätzliche Liquidität durch die Notenbanken durch, heißt es im Handel. Stützend wirken auch die zahlreichen Aktivitäten der chinesischen Regierung. Deutsche Telekom legen um 3,7 Prozent zu und sind damit stärkster DAX-Wert. "Die Zahlen sind besser als erwartet ausgefallen und auch der Ausblick ist gut", sagte ein Händler. Bei Covestro wird zwar der Cashflow kritisiert, allerdings gibt es auch hier Sondereinflüsse durch den Virus. Entsprechend geht es 2,6 Prozent nach oben. Dies unterstreichen auch die Quartalszahlen von Elringklinger, die Aktien legen 2,1 Prozent zu. Puma steigen nach Zahlenausweis um 7,4 Prozent. "Die Zahlen liegen auf breiter Front über den Erwartungen", sagt ein Marktteilnehmer. Hapag-Lloyd haben einen ordentlichen Gewinnsprung vermeldet und legen 5,9 Prozent zu. Telefonica Deutschland geben 0,4 Prozent nach. Die Geschäftszahlen liegen im Rahmen der Erwartungen. Adva Optical brechen um 11,1 Prozent ein. Die Gesellschaft ist wegen Lieferengpässen im Quartal ins Minus gerutscht. Nach positiven Analystenkommentaren geht es für Deutsche Börse um 1,5 Prozent nach oben. Für eine Hausse von 24 Prozent sorgt Übernahmefantasie bei Sixt Leasing. Die Mutter Sixt befindet sich in Verhandlungen über einen Verkauf ihrer Beteiligung.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:14 Di, 17.34 Uhr % YTD EUR/USD 1,0798 +0,03% 1,0798 1,0815 -3,7% EUR/JPY 119,25 +0,55% 118,82 118,75 -2,2% EUR/CHF 1,0620 +0,09% 1,0616 1,0609 -2,2% EUR/GBP 0,8311 +0,10% 0,8306 0,8306 -1,8% USD/JPY 110,45 +0,53% 110,05 109,81 +1,5% GBP/USD 1,2994 -0,05% 1,3001 1,3023 -1,9% USD/CNH (Offshore) 6,9998 -0,08% 7,0070 7,0029 +0,5% Bitcoin BTC/USD 10.140,76 -0,43% 10.067,76 9.892,01 +40,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Schaukelbörsen haben sich fortgesetzt. Nach den zum Teil kräftigen Vortagsverlusten war nun wieder Erholung angesagt. Begründet wurde die wieder freundlichere Stimmung mit einer weiteren Verlangsamung bei der Ausbreitung des Coronavirus in China und neuen Stimulierungsmaßnahmen Pekings und Seouls. In Tokio trieben vor allem Gewinne bei Elektronik- und Pharmawerten den Nikkei nach oben. Gestützt wurde der Markt auch vom nachgebenden Yen. Japanische Konjunkturdaten fielen uneinheitlich aus und bewegten daher kaum. An den chinesischen Börsen setzten Teilnehmer ihre Hoffnung auf Maßnahmen der Regierung, die die negativen wirtschaftlichen Folgen der Coronaepidemie abfedern will. Allerdings büßte der Markt in Schanghai im späten Geschäft die kleinen Aufschläge ein. Dies verdeutliche die Nervosität und Unsicherheit rund um die Epidemie, sagten Teilnehmer. Die Stimmung wurde zudem gebremst von den Überlegungen in den USA, für Technologieexporte neue Restriktionen einzuführen. In Hongkong drehte der Markt dagegen ins Plus. In nächster Zeit sei mit einer Konsolidierung zu rechnen, hieß es. Neben den von der Epidemie getroffenen Branchen gerieten auch Profiteure in den Blick. So rückten ZhongAn Online P&C Insurance in Hongkong um 5,5 Prozent vor. Die Epidemie könnte die Bereitschaft zum Abschluss von Krankenversicherungsprodukten stärken, hieß es. In Südkorea standen Technologiewerte auf den Kauflisten, vor allem die Chiphersteller erholten sich von den Vortagesverlusten. Der Markt bekam einen Schub, als der Finanzminister mitteilte, die Regierung wolle zusätzliche Hilfen für die von der Coronaepidemie betroffenen Exportunternehmen bereitstellen. An den Märkten in Australien und Neuseeland schlossen die Leitindizes auf Rekordhoch.

CREDIT

Uneinheitlich tendieren die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS). Der Fokus ist überwiegend auf die Berichtssaison der Unternehmen und ihre Folgen für die Verschuldung gerichtet. Die Zahlen von Deutsche Telekom werden als sehr solide eingestuft. Die Analysten der ING unterstreichen, dass Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA liege nur noch beim 2,65-fachen und damit noch niedriger als vom Management zuvor mit dem 2,80-fachen indiziert. Die Verschuldung sei damit zurück in der "Komfortzone" des Unternehmens.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Adidas-Geschäft in China wegen Coronavirus stark verringert

Der Sportartikelhersteller Adidas leidet deutlich unter der Coronavirus-Epidemie in China. Nachdem das Geschäft dort in den ersten drei Wochen des Jahres "stark" gewesen sei, spüre das Unternehmen nun negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit. Nach Schließung einer erheblichen Anzahl von Stores - sowohl von eigenen als auch solchen von Partnern - liege die Geschäftstätigkeit von Adidas in China seit dem chinesischen Neujahr am 25. Januar etwa 85 Prozent unter dem Vorjahresniveau, teilte das Unternehmen mit.

Puma übertrifft Ziele - Coronavirus wird erstes Quartal dämpfen

Puma hat dank eines starken Schlussquartals im abgelaufenen Jahr den Gewinn überproportional zum Umsatz und beides prozentual zweistellig gesteigert. Dabei hat der Herzogenauracher Sportartikelhersteller die jüngsten Unternehmensprognosen sowohl beim operativen Gewinn als auch beim Umsatz übertroffen. Die Aktionäre können sich über eine signifikante Dividendenerhöhung freuen, auf 0,50 Euro von 0,35 Euro je Aktie.

Sixt Leasing vor Verkauf an JV von Hyundai und Santander

Die Leasinggesellschaft des Autovermieters Sixt steht vor dem Verkauf. Wie die Sixt Leasing SE mitteilte, will die Sixt SE ihre Beteiligung von 41,9 Prozent an die Hyundai Capital Bank Europe GmbH verkaufen. Außerdem plane das Joint Venture aus Hyundai Capital und Santander Comsumer ein öffentliches Übernahmeangebot für die übrigen Aktien. Der vorgesehene Veräußerungspreis für den Sixt-Anteil liege bei 18,00 Euro je Aktie plus Dividende für 2019. Für 2018 wurde eine Dividende von 0,48 Euro je Aktie gezahlt.

Wirecard-Anhörung im Streit mit FT wegen fehlender Akteneinsicht verschoben

Im Rechtsstreit des Zahlungsdienstleisters Wirecard mit der Financial Times ist die ursprünglich für den 27. Januar angesetzt mündliche Anhörung auf Antrag des DAX-Konzerns verschoben worden. Das hat nun die Rechtsanwaltskanzlei Bub Memminger & Partner, die Wirecard vertritt, bestätigt. Sie begründete dies mit fehlender Akteneinsicht.

Douglas hat soliden Start ins Geschäftsjahr

Die Parfümeriekette Douglas ist mit einem Umsatzrekord im wichtigen Weihnachtsquartal in das neue Geschäftsjahr 2019/20 gestartet. Von September bis Dezember steigerte das Unternehmen den Konzernumsatz um 6 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro, wie Douglas mitteilte. Die Umsätze stiegen über alle Regionen und Absatzkanäle hinweg, vor allem aber im Online-Geschäft.

Elringklinger schafft Margenziel 2019 nicht ganz

Elringklinger hat im vierten Quartal trotz rückläufiger Einnahmen deutlich mehr verdient, das Margenziel im Gesamtjahr allerdings trotzdem verfehlt. Der operative Gewinn (EBIT vor Kaufpreisallokation) wurde in den Schlussmonaten Oktober bis Dezember um 13 Millionen auf 24,8 Millionen Euro mehr als verdoppelt, heißt es in einer Mitteilung des Autozulieferers. Neben Kostensenkungen wirkte der Verkauf eines Gewerbeparks in Ungarn mit einem Ertrag von 8,6 Millionen Euro positiv.

Fresenius Helios kauft erneut in Kolumbien zu

Spaniens größte private Krankenhausgruppe Quirónsalud, Teil von Fresenius Helios, baut mit der Übernahme von Clínica de la Mujer in Bogotá ihre Präsenz im privaten Krankenhausmarkt in Kolumbien weiter aus. Nach den Übernahmen in Medellin und Cali in den beiden Vorjahren ist dies die erste Akquisition in der kolumbianischen Hauptstadt, wie Fresenius mitteilte.

Gerresheimer will Dividende nach Gewinnplus erhöhen

Der Verpackungshersteller Gerresheimer hat im vergangenen Jahr seine Ziele erreicht und will nun die Dividende um 5 Cent auf 1,20 Euro je Aktie anheben. Die operativen währungsbereinigten Umsatzerlöse stiegen um 2,4 Prozent auf 1,398 Milliarden Euro, wie die Düsseldorfer mitteilten. Das bereinigte EBITDA kletterte währungsbereinigt um 0,7 Prozent auf 292,8 Millionen Euro. Unter dem Strich ergab sich ein operatives Konzernergebnis von 128 Millionen Euro, ein Plus von 8 Prozent.

Hapag-Lloyd verbessert operatives Ergebnis 2019 um 80 Prozent

Die Container-Reederei Hapag-Lloyd hat im Geschäftsjahr 2019 das EBIT auf 811 Millionen von 444 Millionen Euro gesteigert. Wesentliche Treiber der positiven Geschäftsentwicklung waren bessere Frachtraten und das Kosten- und Erlösmanagement, wie das Unternehmen mitteilte. Im vierten Quartal 2019 lagen das EBITDA mit 475 Millionen Euro (Q4 2018: 327 Millionen Euro) und das EBIT mit 169 Millionen Euro (Q4 2018: 144 Millionen Euro) ebenso über den Vergleichswerten des Vorjahres.

Helaba streicht bis zu 400 Arbeitsplätze

Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) wird bei ihrer selbst verordneten Verschlankung in den kommenden drei Jahren bis zu 400 Arbeitsplätze abbauen. Herbert Hans Grüntker, Vorsitzender des Vorstands der Helaba, sagte, der eingeschlagene Weg der Kosteneinsparungen sei angesichts der Herausforderungen in der Bankenbranche "alternativlos" und die bereits heute schon absehbaren Kostenanstiege müssten kompensiert werden. Insgesamt führt dies dazu, dass zwischen 380 bis 400 Stellen bis 2023 wegfallen, der Personalbestand werde über alle Hierarchieebenen verringert. Dafür habe die Helaba im Jahresabschluss finanzielle Vorsorge getroffen.

Scout24 erhöht Gewinn und erreicht die Ziele

Telefonica Deutschland profitiert vom Mobilfunk und will weiter wachsen

Telefonica Deutschland hat 2019 dank der guten Entwicklung besonders im Mobilfunk sowohl ihre selbst gesteckten Ziele als auch die Markterwartungen erreicht. Dabei verzeichnete die Gesellschaft ein Rekordwachstum bei den Vertragskunden und in der Datennutzung. Damit das Unternehmen auch weiterhin auf Wachstumskurs bleibt, will Telefonica Deutschland 2020 kräftiger investieren und rechnet mit einem weiter profitablen Wachstum.

Boeing findet Fremdkörper in 737-MAX-Treibstofftanks

Der US-Flugzeugbauer Boeing kämpft weiter mit Problemen rund um sein Modell 737 MAX. Bei mehreren wegen des weltweiten Flugverbots bislang nicht ausgelieferten Maschinen des Typs wurden in den Treibstofftanks Fremdkörper entdeckt, wie Boeing am Dienstag mitteilte. Der Konzern kündigte eine Untersuchung an.

Bloomberg würde seine Finanzagentur als US-Präsident verkaufen

Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Michael Bloomberg will seine milliardenschwere Finanz- und Nachrichtenagentur im Falle eines Wahlerfolgs verkaufen. Das Wahlkampfteam erklärte, Bloomberg werde sein vor 40 Jahren gegründetes Unternehmen zunächst in einen Treuhandfonds einbringen und später verkaufen, sollte er US-Präsident werden. Analysten schätzen den Wert der Firma auf bis zu 60 Milliarden Dollar.

Pirelli will Kosten und Schulden reduzieren

Der Reifenhersteller Pirelli & C. hat seinen Dreijahresplan vorgestellt, der umfangreiche Maßnahmen zum Schuldenabbau und zur Reduzierung der Kosten enthält. So wollen sich die Italiener künftig auf Reifen konzentrieren, die größer als 17 Inch sind, sowie auf Spezialreifen. Dafür sind Investitionen von 900 Millionen Euro vorgesehen. In der vorangegangenen Dreijahresperiode hatte Pirelli 1,5 Milliarden Euro investiert.

Qatar Airways erhöht ihre IAG-Beteiligung auf 25,1 Prozent

Die Fluglinie Qatar Airways erhöht ihre Beteiligung an der International Airlines Group (IAG) auf 25,1 von vorher 21,4 Prozent. "Unsere bisherige Investition war sehr erfolgreich, und die Erhöhung unseres Anteils ist ein Beweis für unsere anhaltende Unterstützung der IAG und ihrer Strategie", sagte Akbar Al Baker, CEO von Qatar Airways. Qatar Airways prüft weiterhin Möglichkeiten, in weitere Fluggesellschaften zu investieren.

Neuer Nike-CEO positioniert Führung neu

Der neue Nike-Chef John Donahoe baut die Führungsriege des Sportartikelgiganten um, zwei langjährige Manager scheiden dabei aus. Heidi O'Neill, die seit 21 Jahren im Konzern ist, soll ab April das Konsumentengeschäft leiten, wie Nike mitteilte. Damit erklimmt eine Frau eine der höchsten Führungspositionen des Unternehmens. Andy Campion, seit 2015 Finanzchef, soll auf den Posten des Chief Operating Officer wechseln.

Nutrien rutscht in die Verlustzone

Der Düngemittelhersteller Nutrien hat im vierten Quartal 2019 einen Verlust von 48 Millionen US-Dollar geschrieben, nachdem er im Vorjahreszeitraum noch 3,2 Milliarden Dollar verdient hatte. Bereinigt erreichte der Gewinn je Aktie 8 Cent und damit weit weniger als von Analysten mit 24 Cent erwartet. Der Umsatz fiel auf 3,44 von 3,76 Milliarden Dollar, wie Nutrien mitteilte. Das Unternehmen ist aus der Fusion von Potash Corp und Agrium entstanden.

Qatar Airways erhöht ihre IAG-Beteiligung auf 25,1 Prozent

Softbank Group leiht sich bei Banken bis zu 4,55 Milliarden Dollar

Die Softbank Group will sich umgerechnet bis zu 4,55 Milliarden US-Dollar frisches Geld bei 16 heimischen und ausländischen Finanzinstituten besorgen. Der Kredit ist auf zwei Jahre angelegt und beinhaltet eine Option für ein weiteres Jahr, wie es in einer Mitteilung heißt. Als Sicherheit hinterlegt der Tech-Investor 19,9 Prozent der Aktien am japanischen Mobilfunkanbieter Softbank Corp, ein knappes Drittel seiner Beteiligung.

