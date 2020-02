Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozone-Leistungsbilanzüberschuss im Dezember bei 33 Mrd Euro

Die Eurozone hat im Dezember erneut einen Leistungsbilanzüberschuss erzielt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) lag der Leistungsbilanzüberschuss bei 33 Milliarden Euro, nachdem er im November 32 Milliarden betragen hatte. Der Überschuss im Güterhandel betrug 31 (Vormonat: 27) Milliarden Euro, wobei die Ausfuhren auf 204 (198) Milliarden Euro stiegen und die Einfuhren auf 173 (172) Milliarden Euro.

EZB teilt bei Dollar-Tender 43,3 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 43,3 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten drei Banken eine Summe von 63,3 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat wie in der Vorwoche einen Festzinssatz von 2,08 Prozent.

Türkische Notenbank senkt erneut die Leitzinsen

Die türkische Zentralbank hat zum sechsten Mal innerhalb von sieben Monaten ihren Leitzins gesenkt und entsprach damit den Forderungen von Präsident Recep Tayyip Erdogan, das Wirtschaftswachstum trotz des jüngsten Inflationsanstiegs durch eine Lockerung der Geldpolitik anzukurbeln. Die Zentralbank senkte ihren Leitzins um 50 Basispunkte auf 10,75 Prozent und verlängerte damit den im Juli vergangenen Jahres begonnenen Lockerungszyklus.

Lieberknecht steht in Thüringen nicht mehr zur Verfügung

Die frühere Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) steht in Thüringen nicht mehr als Übergangsministerpräsidentin zu Verfügung. "Ich bin aus der Debatte raus", sagte Lieberknecht der Thüringer Allgemeinen. Sie habe nur für den Vorschlag ihres Nachfolgers Bodo Ramelow (Linke) zur Verfügung gestanden. Der Widerspruch mit der CDU, die keine schnellen Neuwahlen wolle, lasse sich nicht auflösen.

Thüringer Linke fordert CDU zu Ramelow-Wahl oder Neuwahlen auf

Die Fraktionschefin der Linken im Thüringer Landtag, Susanne Hennig-Wellsow, sieht nach der Absage der CDU-Politikerin Christine Lieberknecht nur noch zwei Optionen für einen Ausweg aus der Thüringer Regierungskrise. Entweder die CDU unterstütze jetzt Bodo Ramelow (Linke) bei der Ministerpräsidentenwahl und anschließend mit einer Tolerierung seiner rot-rot-grünen Minderheitsregierung, oder die CDU mache den Weg für "schnelle Neuwahlen" und wieder stabile Mehrheiten in Thüringen frei, sagte Henning-Wellsow in Erfurt.

Röttgen bekräftigt Forderung nach schneller Nachfolgeentscheidung

Der CDU-Vorsitzanwärter Norbert Röttgen hat am Mittwochmorgen mit der scheidenden Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer gesprochen. Es sei ein "gutes, freundliches Gespräch" gewesen, sagte Röttgen im Anschluss. Er habe gegenüber Kramp-Karrenbauer seine bereits bekannte Meinung vertreten. Weitere Angaben zu dem Gespräch wollte er nicht machen. Röttgen hatte am Dienstag überraschend seine Kandidatur angekündigt.

Brinkhaus pocht auf "geordnetes Verfahren" für CDU-Vorsitz

Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat nach der Kandidatur Norbert Röttgens für den CDU-Parteivorsitz ein geordnetes Verfahren über einzelne Personen gestellt. "Wir haben ja noch nicht einmal das Verfahren festgelegt, wie es denn sein soll", sagte Brinkhaus im RBB. Die Kandidatur sei "jetzt auch nicht der wichtigste Punkt, sondern der wichtigste Punkt ist, dass wir tatsächlich ein geordnetes Verfahren kriegen." Darum werde es in den nächsten Tagen gehen.

Bundeskabinett beschließt Einführung einer Grundrente

Das Bundeskabinett hat die Grundrente auf den Weg gebracht. Nach jahrelangen Verhandlungen über die Einführung einer höheren Alterssicherung für Niedrigverdiener sollen ab dem kommenden Jahr rund 1,3 Millionen Rentnern von höheren Bezügen profitieren. Die Kosten werden mit bis zu 1,6 Milliarden Euro veranschlagt.

Heil: Finanzierung der Grundrente ist darstellbar

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die geplante Finanzierung der 1,4 Milliarden Euro teuren Grundrente, die am Mittwoch im Bundeskabinett beschlossen werden soll, aus Steuermitteln bekräftigt und als "darstellbar" bezeichnet. "Mir war und ist erst einmal wichtig, dass das aus Steuern finanziert wird und nicht aus Beiträgen", sagte Heil im ARD-Morgenmagazin. Dies sei ordnungspolitisch richtig. "Dazu wird aus dem Bundeshaushalt finanziert, und dazu wird auch die Finanztransaktionssteuer einen Beitrag leisten."

Union fordert von SPD Vorschläge zur Finanzierung der Grundrente

Die Union hat die SPD aufgefordert, zur Finanzierung der geplanten Grundrente neue Vorschläge zu machen. Der sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß, sagte im Deutschlandfunk, dass es nach wie vor unklar sei, wie die geplanten Ausgaben von rund 1,6 Milliarden Euro bewerkstelligt werden sollen.

Umfrage: SPD in Hamburg mit Abstand stärkste Kraft

Für die am Sonntag anstehende Wahl in Hamburg ist die SPD einer neuen Umfrage zufolge im Aufwind. Im aktuellen Hamburg-Trend des Meinungsforschungsinstituts Insa kommt die SPD auf 38 Prozent, berichtet die Bild-Zeitung. Trotz deutlicher Verluste von über 7 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Wahl 2015 bleiben die Sozialdemokraten demnach mit Abstand die stärkste Kraft in der Hansestadt.

EU will Europa führend bei "vertrauenswürdiger" KI machen

Die EU-Kommission will Europa zu einem weltweit führenden Standort für "vertrauenswürdige" Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) machen. Sie wolle ein "digitales Europa", das "offen, fair, vielfältig und demokratisch" sei, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Um den Anschluss an China und die USA zu bekommen, will die Kommission Investitionen in KI deutlich erhöhen. Gleichzeitig schlägt sie aber eine staatliche Kontrolle besonders risikobehafteter KI-Anwendungen vor.

Britische Regierung plant ab 2021 neues Einwanderungssystem

Die britische Regierung will nach dem Austritt aus der Europäischen Union ein punktebasiertes Einwanderungssystem für ausländische Arbeitskräfte einführen und die Zuwanderung damit deutlich begrenzen. Um künftig ein Arbeitsvisum zu erhalten, müssen Kandidaten besondere Kompetenzen nachweisen, gut Englisch sprechen und ein Jobangebot vorweisen können, wie aus Vorschlägen der Regierung hervorgeht, die am Mittwoch vorgestellt werden sollen.

Bloomberg würde seine Finanzagentur als US-Präsident verkaufen

Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Michael Bloomberg will seine milliardenschwere Finanz- und Nachrichtenagentur im Falle eines Wahlerfolgs verkaufen. Das Wahlkampfteam erklärte, Bloomberg werde sein vor 40 Jahren gegründetes Unternehmen zunächst in einen Treuhandfonds einbringen und später verkaufen, sollte er US-Präsident werden. Analysten schätzen den Wert der Firma auf bis zu 60 Milliarden Dollar.

China weist drei Reporter des Wall Street Journal aus

China hat die Akkreditierung von drei Reportern des Wall Street Journal mit Sitz in Peking widerrufen. Es ist das erste Mal in der Zeit nach Mao Tse-tung, dass die chinesische Regierung mehrere Journalisten eines internationalen Medienunternehmens gleichzeitig ausgewiesen hat. Das chinesische Außenministerium erklärte, der Schritt sei die Strafe für einen kürzlich vom Journal veröffentlichten Meinungsartikel.

Schweden Jan Verbraucherpreise -1,4% gg Vormonat

Schweden Jan Verbraucherpreise PROGNOSE: -1,1% gg Vormonat

Schweden Jan Verbraucherpreise +1,3% gg Vorjahr

Schweden Jan Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,6% gg Vorjahr

