Tesla will künftig auf Kobalt in den Akkus für seine Elektroautos verzichten. Gespräche mit dem Batteriehersteller CATL aus China laufen. Die neuen Batteriezellen wären deutlich günstiger. Schon 2018 hatte Tesla-Chef Elon Musk gewohnt vollmundig prognostiziert, dass der Elektroautobauer den Anteil von Kobalt in seinen Akkus auf nahe Null reduzieren wolle. Kobalt gilt als "schmutziger" Rohstoff, der zu einem großen Teil im Kongo und dort oft in illegalen Abbaustätten und von Kindern gefördert wird. Die hohe Nachfrage der Tech-Industrie hat zudem den Preis in die Höhe getrieben. ...

