Gefragtestes Knock-out-Produkt am Mittwoch in Stuttgart: Ein Call auf Airbus (WKN VF2V6Z). Dabei folgen die Anleger an der EUWAX einer Empfehlung und kaufen den Call ausschließlich. Airbus hatte zuletzt zwei negative Nachrichten zu verkraften: Einerseits lastete ein zurückhaltender Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr auf dem Aktienkurs, andererseits drohen die USA der EU mit einer Erhöhung der Strafzölle auf Flugzeuge. Ein heute ebenfalls häufig gehandeltes Knock-out-Produkt: Ein Put auf Dialog ...

Den vollständigen Artikel lesen ...