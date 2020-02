Von Ulrike Dauer

HERZOGENAURACH (Dow Jones)--Puma stellt nicht wegen des Coronavirus für das laufende Jahr ein geringeres Umsatzwachstum als im Vorjahr in Aussicht. Vielmehr sei der Sportartikelhersteller bei einer Prognose grundsätzlich vorsichtig, sagte CEO Björn Gulden. Allerdings werde es in diesem Jahr wegen des Coronavirus "schwieriger", ähnliche Ergebnisse wie 2019 zu erreichen. Es sei aber "zu früh, jetzt die Ziele zu reduzieren", weil man nicht wisse, was in den kommenden Wochen und Monaten passiere. Die derzeitige Prognose sei Pumas "best guess", sagte der CEO auf der Jahrespressekonferenz. Der Sportartikelhersteller erwartet für 2020 ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 10 Prozent, im abgelaufenen Jahr betrug es 16,7 Prozent.

Traditionell vorsichtiger Ausblick

Puma gebe immer am Beginn eines neuen Geschäftsjahre eine moderate Prognose für ein Umsatzwachstum von 10 Prozent an, soviel sei nötig, um das Ziel beim operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) zu erreichen, sagte Gulden auf der Jahrespressekonferenz des Unternehmens.

2019 hatte der Adidas-Konkurrent in der Tat anfangs ein Umsatzplus von währungsbereinigt 10 Prozent angepeilt - und strebt dies auch mittelfristig jedes Jahr an -, die Prognose dann aber im Laufe des Jahres zweimal angehoben. Der jüngste Ausblick eines Wachstums im Gesamtjahr von 15 Prozent wurde schließlich deutlich übertroffen. 2018 hatte Puma die Prognose für den Umsatz dreimal erhöht - und ebenfalls übertroffen.

In diesem Jahr sorgt das Coronavirus für zusätzliche Unsicherheit. Im ersten Quartal werden sich die behördlich verordneten Storeschließungen sowie ausbleibende China-Touristen negativ auf Pumas Umsatz und EBIT auswirken, so Gulden.

Derzeit seien von Pumas 110 in Eigenregie betriebene Stores in China 70 geschlossen und 40 offen. Bei den 2.500 von Puma-Partnern betriebenen Geschäften in China seien 85 Prozent geschlossen, sagte der CEO.

Prognosen seien derzeit unsicher. "Vor zwei Wochen hätte ich nicht gewagt zu sagen, wir produzieren wieder Ende des Monats", sagte Gulden. Wenn allerdings in vier Wochen die Geschäfte auf Anordnung der Behörden immer noch geschlossen bleiben müssten, müsse man die Prognose wohl korrigieren.

Logistische Herausforderungen

China steht für 12 bis 13 Prozent der Puma-Umsätze konzernweit. Während die Produktion in den Fabriken in China wieder anlaufe, sei Logistik eine Herausforderung, so dass man die Bestellungen nicht so schnell erfüllen könne wie gewünscht. Es sei schwierig, Genehmigungen für den LKW- oder Schiffstransport sowohl der Waren für den Großhandel als auch für E-Commerce zu bekommen, so Gulden. Die Häfen würden langsam wieder geöffnet.

"Sobald Cargo wieder funktioniert, sollten wir die Bestellungen für Februar und März abarbeiten können, eventuell mit drei Wochen Verspätung", sagte Gulden. Im ersten Quartal werde allerdings "ein Monat Umsatz im profitabelsten Markt fehlen". Man werde kurzfristig alles tun, um den Schaden zu minimieren

Auch die Wettbewerber Adidas und Nike leiden unter dem Coronavirus. Adidas hatte am Morgen mitgeteilt, dass nach Schließung einer erheblichen Anzahl von Stores - sowohl von eigenen als auch solchen von Partnern - die Geschäftstätigkeit von Adidas in China seit dem chinesischen Neujahrsfest am 25. Januar etwa 85 Prozent unter dem Vorjahresniveau liege.

