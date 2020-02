Wien (www.fondscheck.de) - Der bekannte Fondsmanager Henning Gebhardt (53) hat eine neue berufliche Wirkungsstätte gefunden: Zukünftig berät er die Immobiliengesellschaft Brick Mark als Mitglied von dessen Advisory Board, so die Experten von "FONDS professionell".Das Unternehmen mit Sitz in Zug in der Schweiz sehe sich als "Pionier bei der Tokenisierung von Gewerbeimmobilien", wie aus einer Mitteilung hervorgehe. "Ich freue mich sehr auf die künftige Zusammenarbeit mit dem Brick-Mark-Management und darauf, das Unternehmen bei seinem dynamischen Geschäftsausbau in strategischen Fragen begleiten zu dürfen", lasse sich Gebhardt zitieren. ...

