Die Daten für den US Wohnungsbau sind im Januar stärker als erwartet - Der US-Dollar-Index steigt weiter auf über 99,50. - Die Zahl der Baubeginne ging im Januar um 3,6% zurück, nachdem sie im Dezember um 17,7% gestiegen war. Dies geht aus den am Mittwoch gemeinsam vom US Census Bureau und dem US Department of Housing and Urban Development veröffentlichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...