Es läuft derzeit rund bei der Deutschen Telekom. Nach dem positiven Bescheid zur Fusion der Tochter T-Mobile US mit Sprint hat der DAX-Konzern am Mittwoch nun mit starken Zahlen überzeugt. Sowohl beim Umsatz als auch bei den meisten Gewinnkennziffern wurden die Erwartungen übertroffen. Die Aktie bricht nach oben aus.Die T-Aktie legt am Mittwoch rund vier Prozent zu und hat damit ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht. Durchaus gerechtfertigt, denn die Telekom konnte auf ganzer Linie überzeugen. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...