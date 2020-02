ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,70 Euro belassen. Das vierte Quartal des Telekomkonzerns sei in allen Bereichen ermutigend verlaufen, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gemeinsam mit einem guten Lauf bei den Papieren von T-Mobile US dürften die Zahlen die Aktie antreiben. Der Ausblick sei beim Cashflow über, beim operativen Ergebnis (Ebitda) jedoch unter den Erwartungen./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2020 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0005557508

DEUTSCHE TELEKOM-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de